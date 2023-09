Je to trošku paradox. Celek z města rekordů a kuriozit loňským ročníkem krajského přeboru doslova prosvištěl. Naopak fotbalisté Polné postupovali z druhého místa mimo pořadí s obrovskou ztrátou. Jenže dosavadní působení obou celků v moravskoslezské divizi D vypadá jinak, než by se očekávalo.

Celek z Jihlavska překonává všechna očekávání a po pětině soutěže je jen vinou horšího skóre čtvrtý. Naopak Pelhřimov je jen se čtyřmi body čtvrtý od konce. „Zatím jsme rozhodně za očekáváním s tím, kde jsme chtěli a přáli si být,“ neskrýval Zeman.

Toho trápí především domácí ztráty. Vždyť ze šesti utkání hrál nováček hned čtyřikrát doma, ale vytěžil z toho jen tři body. „Hlavně ze zápasů proti Humpolci a Polné jsme měli nějaké body získat, tam jsme je promarnili. Herně určitě jsme konkurenceschopní, jenže nám schází větší důraz, možná také kvalita v prostoru naší i soupeřovy šestnáctky,“ postýskl si.

A to je v tak vysoké a kvalitní soutěži, jakou čtvrtá liga rozhodně je, velký hendikep. „Co jsem si mohl všimnout, tak hodně gólů zde padá po chybách, jen málo branek je vypracovaných. Bohužel my těch chyb děláme více než naši protivníci. Pokud se chceme zlepšit, musíme to změnit,“ přemítal.

Příkladně se tyto skutečnosti projevili v nedělním domácím souboji proti Břeclavi. Ačkoliv byl celek z jihu Moravy do té doby bez jediného bodu poslední, odvezl si z Vysočiny tři body za výhru 3:1. „Neměli jsme svůj den, náš projev byl hodně toporný,“ mrzelo Zemana.

Přitom start do utkání neměli fotbalisté FK Maraton špatný. „Začali jsme celkem slušně, bohužel jsme dvě dobré příležitosti nevyužili. Místo toho jsme inkasovali po rychlém brejku, který následoval po našem rohu. Tak lacino inkasovat, to se nám nesmí stávat,“ zlobil se.

Od tohoto okamžiku byli hráči Břeclavi lepším celkem a zápas dovedli do úspěšného konce. „Celý týden jsem hráčům říkal, že tenhle tým není na to, aby byl v tabulce poslední. Loni Břeclav skončila šestá a přes léto neoslabila. U nás jen potvrdili, že se jedná o zdatný tým. Naopak my jsme jednoduše neměli svůj den,“ uznal Zeman.