Oba kluby se o víkendu radovaly ze zisku tří bodů po hubené výhře 1:0. Zatímco pro divizní fotbalisty Bystřice nad Pernštejnem šlo o čtvrtý stoprocentní zisk v řadě, hráči Ždírce nad Doubravou se dočkali až na osmý pokus premiérových bodů v tomto ročníku.

Mizerný start je zapomenutý, v tabulce letošní sezony naší čtvrté nejvyšší soutěže už jsou fotbalisté Bystřice v její horní polovině. Pomohla tomu vydřená sobotní výhra nad nebezpečnou Břeclaví.

Jak již bylo zmíněno, čtvrtá za sebou. „Vezeme se na vlně, daří se nám bodovat. Sice to od nás není žádný extra fotbal, ale defenziva se příchodem gólmana Veselého z Líšně neuvěřitelně zvedla,“ lebedil si trenér Bystřice nad Pernštejnem Oldřich Veselý.

Ten měl v sobotu správnou ruku při střídání. Záložník Jiránek, který přišel na hřiště až v průběhu druhého dějství, zápas devět minut před koncem rozhodl.

„To byla asi naše jediná skutečně pěkná fotbalová akce. Jiránek převzal balon na polovině hřiště, obešel tři protihráče a poslal do šance Prášila. Jeho gólman Břeclavi vychytal, ale Jiránek akci dohrával a dokázal míč dorazit,“ popisoval Veselý.

Z posledního místa tabulky se odlepili fotbalisté Ždírce. V nedělním existenčním souboji vyhráli na hřišti dosud předposlední Polné 1:0.

„Všichni jsme si oddechli, že už to konečně vyšlo. Naše střelecké trápení ovšem pokračovalo, zápas měl podle šancí skončit tak výsledkem 6:2 pro nás,“ sdělil jinak spokojený kouč Tatranu Michal Votava.

Ačkoliv byl jeho tým do neděle bez bodu poslední, o své místo se neobával. „Od vedení klubu jsem žádný tlak necítil. Spíše jsem si jej na sebe vytvářel já sám,“ zdůraznil.

Zvažoval tedy v případě dalšího nezdaru rezignaci? „Těžko se na to odpovídá. Nejsem zvyklý utíkat z boje, na druhou stranu nevím, jak by to vypadalo, pokud bychom neuspěli ani v Polné,“ spekuloval.

Díky výhře Ždírec poskočil z posledního místa, ale tři body na kontě jsou i tak žalostně málo. „Chceme bodovat v každém dalším zápase. Pokud by se nám do konce podzimu podařilo dostat přes deset bodů, byl by to vzhledem k okolnostem docela úspěch,“ dodal Votava.