Pomyslný vrchol současné mizérie přišel v první půli sobotního domácího souboje Brodu s Humpolcem. Kromě toho, že Souralovy svěřenci dvakrát inkasovali, ještě přišli o vyloučeného gólmana Mazánka a navrch v závěru zahodili pokutový kop.

„K tomu už snad ani nebylo co dodat. Do poločasové přestávky jsme tak odcházeli psychicky hodně dole,“ nepřekvapil stavem svých oveček.

I v deseti fotbalisté Slovanu zápas nezabalili, dokázali hlavičkou Žily snížit, ale na zisk alespoň bodu nedosáhli. „Humpolec stáhl útočníka Peška na stoperský post, kde tak vedle sebe měli dva dvoumetrové borce. Přes ně se dostávat pro nás bylo nesmírně obtížné,“ všiml si.

Nešlo jen o stopery, celkově měl Humpolec, a nejen on, nad hráči Havlíčkova Brodu silově navrch. „Máme spíše subtilní typy hráčů. Pokud se tedy neprosazujeme kombinací nebo rychlostí, máme na hřišti problém. Jelikož si ale teď kluci příliš nevěří, sklouzáváme právě spíše k té jednodušší hře, která není naší doménou,“ popsal.

Ještě více prý srovnání fyziognomie jeho hráčů bije do očí, pokud narazí na celky z jižní Moravy. „Když to sečtu, má náš kádr o půl tuny méně než kádr klubů z jižní Moravy. Teď to nemyslím nijak hanlivě, ale jejich hráči jsou osvalení, žádná tintítka. Pokud se pak dostanou ke své hře, při níž právě na toto spoléhají, těžko se s nimi zápolí,“ vysvětloval.

A hned dodal konkrétní příklad. „Před týdnem v Tasovicích jsme začali dobře, brzy jsme šli do vedení. Pak ale domácí zjednodušili hru, začali balony nakopávat, získali vládu nad hřištěm a my jsme si už vůbec nekopli,“ popisoval.

Ale jeho ovečky v tom prý nejsou sami. „Úplně stejně vypadal také zápas Tasovic ve Žďáře o týden dříve, který ale skončil remízou. Žďár vedl, měl převahu, ale jakmile Tasovice totálně zjednodušily hru, během chvíle skóre otočily. Opravdu nevím, čím to je, ale snad jen Humpolec se může v tomto směru jihomoravským klubům nějakým způsobem rovnat,“ pousmál se.

Aby toho nebylo málo, tak také některé inkasované branky Brodu patří do kategorie kuriózních. „Stačí vzít jen poslední dva zápasy. V Tasovicích i proti Humpolci jsme inkasovali dva úplně totožné góly. Hráč soupeře chce zprava poslat centr do vápna, což se mu „povede“ tak, že balon zaplachtí přesně za zadní tyč naší branky,“ kroutil Soural hlavou.

Vyjma stopera Turka a útočníků Žily s Kučerou tvoří současný kádr Havlíčkova Brodu spíše mladí, ale tudíž nepříliš zkušení hráči.

A právě při takových výkyvech formy bývají zkušenosti největší devizou. „Nejsme nyní ve stavu přinutit soupeře, aby se hrálo podle našich not. Kluci jsou ještě mladí, z mého pohledu mají slušnou perspektivu, ale potřebují si tuhle pro ně neznámou situaci prožít. Každá taková zkušenost je pro ně dobrá,“ potvrdil.

Přes všechny lapálie ovšem kouč Slovanu věří, že současnou mizérii ještě do konce podzimu zlomí. „Fotbal jsme hrát určitě nezapomněli. Z těch pěti proher byly výkony špatné až v těch posledních dvou zápasech. To jsme ale narazili na soupeře, kteří dobře věděli, jak na nás hrát. Bohužel jim to vyšlo,“ dodal Soural.