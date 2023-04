V pátečním odpoledni ještě nebylo jasné, zda nedojde k odložení některého ze zbývajících pěti zápasů. Jistojistě se v neděli od 16.00 bude hrát ve Žďáře nad Sázavou. Domácí FC Žďas se totiž dohodl s fotbalisty Ždírce nad Doubravou, že krajské derby odehrají na umělé trávě.

Trenér domácího celku to považoval za rozumné řešení. „Hřiště je po deštích nasáklé vodou, na něm by se hrát nedalo. Na umělce to bude pro oba celky stejné, fotbalu může za těchto podmínek spíše prospět,“ sdělil kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Poslední šance? Fotbalisté Slavoje by ještě mohli narušit Pelhřimovu jeho jízdu

Ve Ždírci radost z přeložení místa utkání neměli, ale vzhledem k tomu, že už před týdnem ze stejného důvodu museli odložit domácí duel s Velkou Bíteší, nebyli proti. „Předně už bychom neměli zápas moc kam odkládat. Navíc máme v kádru vysokoškoláky a kluky, kteří přes týden pracují třeba v zahraničí, takže bychom se ve středu těžko scházeli,“ sdělil trenér Tatranu Michal Votava.

Ten ale bude jistě postrádat nejlepšího střelce. „Matěj Vopršal šel před týdnem pomoci béčku a přivodil si svalové zranění. Dobře měsíc s ním tak nemůžeme počítat,“ postýskl si Votava.

Veledůležitý záchranářský souboj by se měl rovněž v neděli od 16.00 odehrát ve Staré Říši, kde se představí Speřice. „Snad bude hřiště v pořádku a zápas se odehraje. Kluky na důležitý zápas patřičně motivujeme,“ řekl asistent trenéra Staré Říše Lukáš Staněk.

Jarní inventura: Vrchovinu drží výborný úvod, Velké Meziříčí si pořádně zahrává

Jeho tým na jaře získal jen jediný bod. „V ofenzivě nám chybí kreativita, absence Ríši Svobody je hodně znát. Jen stěží se dostáváme do šancí,“ stýskal si.

Od divizního nováčka čeká podobný styl jako na podzim. „Budou hrát určitě zezadu a čekat na brejky. Chtělo by to, aby někdo z našich zkušených hráčů vzal odpovědnost na sebe,“ nastínil Staněk

Speřice jsou na tom ještě hůř. Za čtyři jarní kola nemají na svém kontu ani bod, ale také ani jediný vstřelený gól. „Je to zápas o šest bodů. Ani jeden z mančaftů nyní nemá formu, my už bychom se potřebovali chytit. Žádné velké změny ve složení základně sestavy ale ani přesto nechystám,“ řekl kouč Speřic Jiří Holenda.

MS DIVIZE D - 18. KOLO

SOBOTA: HUMPOLEC – Lanžhot (15.00), BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – Břeclav (16.00).

NEDĚLE: VELKÁ BÍTEŠ – Tasovice, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (UT), STARÁ ŘÍŠE – SPEŘICE (vše 16.00). Start Brno – Bohunice odloženo na středu 19. dubna (17.30), JIHLAVA B – HAVLÍČKŮV BROD odloženo na středu 26. dubna (18.00).