Ten má prostředí v okolí Nového Města na Moravě už řadu let vyzkoušené. „Zimní příprava je pokaždé dlouhá, proto je dobré ji zpestřit. Bohužel letos není příliš sněhu, proto jsme na lyžování museli využít biatlonový areál Vysočina Areny,“ prozradil Zeman.

Nešlo však jen o lyžování. „Vedle toho jsme také běhali v terénu, pracovali jsme ve fit centru a využili také nové sportovní haly v Novém Městě. Bylo to pestré a myslím, že šlo po všech stránkách o podařené třídenní soustředění,“ těšilo jej.

Zatímco dříve platilo, že na běžkách umí na Vysočině každý, dnes je doba jiná. „Kdybych kádr srovnal třeba s kluky z Nového Města před léty, tak ti rozhodně na lyžích uměli lépe. V Pelhřimově je na tom třetina výborně, třetina průměrně a poslední třetina, možná čtvrtina, trošku s lyžemi bojuje,“ pousmál se kouč FK Maraton.

Herní soustředění už v plánu se svým týmem nemá. „To kondiční jsme brali jako takové náběhové do přípravy. Jinak máme v Pelhřimově výborné podmínky, takže herní soustředění už absolvovat nebudeme,“ potvrdil.

Kádr divizního nováčka doznal přes dlouhou přestávku jen minimum změn. V kolonce odchodů je jediné jméno. „Stoper Lukáš Rajtmajer se vrátil zpátky do Českých Budějovic, s tím jsme počítali. Máme ale přislíbeno, pokud by se nevešel do kádru Dynama, že by se mohl vrátit. Už v tomto týdnu bychom měli vědět, jak reálný jeho návrat je,“ nastínil.

V kolonce příchodů je situace ještě skromnější. „Mužstvo je už nějaký čas pohromadě, proto vsázíme na jeho sehranost. Nikoho nového jsme nepřivedli, také na jaře budeme postrádat útočníka Tomáše Mazače, který půjde na operaci s kolenem. S tím už nějakou dobu počítáme. Dorost má nyní málo lidí, navíc nemají dost bodů, takže ani odtud jsme nikoho nevytáhli,“ naznačil Zeman.

Jeho svěřenci si o víkendu odbyli zápasovou premiéru. O patro níže hrající Okříšky zdolali s přehledem 6:2. „Bylo to klasické první utkání. Ocenil bych chuť hráčů do útočení. Dali jsme hodně gólů a měli i spoustu dalších šancí. Samozřejmě bylo ve hře také hodně nepřesností, nedorazů v obraně a další věci. Vystřídali jsme ale všechny hráče, utkání splnilo svůj účel,“ lebedil si.

V předchozích letech se přitom Pelhřimovu na mančaft z Třebíčska příliš nedařilo. „Projevilo se, že jsme v jiné fázi přípravy. Běžecky jsme byli o dvě třídy lepší, to rozhodlo. Nic víc bych v tom nehledal,“ zdůraznil.

Dalšími soupeři Pelhřimova v přípravě budou rezerva Českých Budějovic, Kamenice nad Lipou, Milevsko, Jindřichův Hradec a v generálce rovněž divizní Velké Meziříčí. „V soutěži spolu hrajeme až dvě kola před koncem, proto v tom nevidím žádný problém,“ vysvětlil Zeman.