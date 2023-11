Hlavně v úvodní polovině podzimu platili jeho svěřenci pomyslnou nováčkovskou daň. „Ztráceli jsme body především v domácím prostředí. Po sedmi kolech jsme tak měli jen čtyři body, tehdy jsme byli hodně dole,“ přiznal Zeman.

Ve zbytku uplynulé půlsezony se FK Maraton zlepšil a přidal dalších deset bodů. „Dokázali jsme se zvednout a byli konkurenceschopní. Také v tabulce pravdy jsme se drželi na vyrovnané bilanci, když jsme dokázali překvapit i venku,“ popisoval.

Přesto se třináctým místem spokojenost v klubu z města rekordů a kuriozit nepanuje. „Minimálně pět či šest bodů mi schází. Sráží nás nevydařené domácí duely. Bohužel jich bylo hodně, prohry s Humpolcem, Polnou a Břeclaví, stejně jako remízy se Starou Říší a Speřicemi,“ vyjmenovával lodivod Pelhřimova.

Polenský Slavoj se po návratu neztratil. Jaro však bude pro jeho hráče náročné

V čem zpětně vidí největší problém v lavírování zkraje sezony? „Přece jenom Pelhřimov strávil v krajském přeboru šest sezon. I lídři týmu tak byli zvyklí na jeho pomalejší tempo, proto jsme měli ze začátku sezony problémy, byli jsme až příliš zranitelní,“ všiml si.

Posílení tak bylo nevyhnutelné. „Před utkáním proti Speřicím dorazil na konci září z Českých Budějovice mladý stoper Lukáš Rajtmajer. Defenzivu řádně vyztužil, navíc jsme změnili také rozestavení, což se osvědčilo. Na druhou stranu jsme přišli o útočníka Mazače,“ sdělil Zeman.

S výkony ve druhé polovině podzimu tak už byl spokojený. „Byli jsme schopní dávat góly, v osobních soubojích už jsme se také srovnali s vyšší náročností divize. Na konci podzimu už jsme nijak nezaostávali,“ těšilo jej.

Fotbalisté Tatranu musí pro jaro sehnat kvalitního útočníka, ale i nového kouče

Ačkoliv to nebývá jeho zvykem, přesto padesátiletý trenér jednoho svěřence nad ostatní vyzdvihl. „Říkal jsem to i týmu na rozlučce, útočník Honza Fialka byl naším nejproduktivnějším hráčem, když dal tři góly a na sedm nahrál. A všechny ty branky znamenaly bodový zisk. Ale nejde jen o to. Za jeho poctivost, přínos pro mužstvo, vztah a přístup k fotbalu si zasloužil, abych ho vypíchnul,“ zdůraznil.

Pokud jde o úroveň čtvrté nejvyšší soutěže, podle lodivoda FK Maraton se naplnila předsezonní očekávání. „Divize je hodně vyrovnaná, tempo je tu oproti krajskému přeboru mnohem vyšší, ale to jsme věděli. K vidění byly lepší, ale i horší zápasy. První tři týmy, které jsou úplně nahoře, byly už před sezonou pasovány do role největších favoritů,“ komentoval.

A ještě na téma kvality soutěže dodal. „V podstatě se dá říci, že první polovina letošní sezony žádné větší překvapení nenabídla. Oproti minulé sezoně si výrazně polepšili fotbalisté Havlíčkova Brodu a Humpolce. Ale ani zde bych nehovořil jako o překvapení, spíše se oba kluby poučily z minulého ročníku, jiné se naopak možná uspokojily,“ řekl Zeman.