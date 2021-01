Ještě v listopadu dával trenér Slavoje Polná Ján Kubík volnou ruku v udržování kondičky, ale nakonec své rozhodnutí přehodnotil. „S Patrikem Trombellim jsme se domluvili, aby jim nějaké tréninky ještě ke konci roku rozeslal, aby se individuálně připravovali,“ potvrdil Kubík.

Dohlížet na to, kdo jak plány plní, ale nedokáže. „Kluci jsou rozumní, myslím, že vědí, jak se trénuje. Aspoň tu hrubou sílu si určitě mohou teď nabrat. Mohou běhat, nebo lyžovat, i led je zamrzlý,“ jmenuje možnosti. „Ale je to amatérský sport, a asi ne všichni jsou zodpovědní,“ tuší trenér, že někteří se budou muset hodně přemlouvat.

A pokud někdo takový bude, kouč se ani nebude divit. „Ten individuální trénink tak dlouhou dobu je nebude bavit. Oni potřebují hrát s míčem, trénovat herní situace,“ je mu jasné.

I proto doufal, že se situace zlepší a trénovat se začne. Jenže změna k lepšímu nepřišla. A ani v případě, že by se mohlo scházet alespoň v počtu šesti lidí, by polenskému Slavoji příliš nepomohlo. „To je pět hráčů a trenér. A já kvůli pěti hráčům nebudu jezdit do Polné. Jsem z Pelhřimova, bylo by to finančně náročné. Takhle trénovat by nešlo,“ říká Ján Kubík, že touto cestou se klub nevydá.

Nezbývá než čekat a doufat. „Jde o to, aby svaz rozhodl, jak to bude. Je potřeba, abychom měli nějakou zprávu a věděli, co se bude dít,“ tvrdí trenér Slavoje.

Ten je trochu skeptický a předvídá, že nebude jednoduché nejen divizní sezonu dohrát. „Jsme amatéři a když to vezmu, že my ještě nemáme odehrané čtyři zápasy z podzimu, tak to bude složité. Tahle situace může být až do konce března, i to se může stát. A nastoupit do sezony bez tréninku si nedovedu moc představit,“ reaguje Ján Kubík.

Jeho tým po nekompletním podzimu uzavírá tabulku s jediným bodem na kontě. „Bude to těžké i pro svaz, jestli udělá nějaké rozhodnutí, protože by to mohla být druhá anulované sezona. Ale na druhou stranu by se nedalo nic dělat. Horší by to bylo pro týmy, které chtějí postoupit. Pokud by to tak dopadlo, klidně bych soutěže rozšířil a začal novou sezonu už začátkem srpna,“ uzavřel kouč.