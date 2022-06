Sezona pro ně sotva skončila a v kádru třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí už došlo k prvním změnám. Ale zatím pouze v kolonce odchodů. „Bylo by smutné, pokud by o naše hráče nebyl jinde zájem,“ sdělil trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Prvním odcházejícím fotbalistou je krajní obránce Martin Pavlík. „Rozhodl se, že už rezignuje na větší fotbal a chce se věnovat svému povolání. Poděkoval nám za možnost hrát třetí ligu s tím, že bude hrát divizi za Havlíčkův Brod,“ sdělil kouč Velmezu.

Druhým odchodem je loňská letní posila do středu pole. „Jirka Urbánek měl vleklé zdravotní problémy. Nyní se chce doléčit, proto už u nás nebude působit. Je to škoda, ale rozumím mu. Zda se bude chtít rozehrát v nižší soutěži, to nevím,“ popisoval.

V případě odchodu Davida Sargsyana se o ztrátě hovořit nedá. Kvůli zdravotním komplikacím se totiž v sestavě Meziříčí prakticky vůbec neobjevoval.

Reálně ovšem hrozí, že celek z města pod dálničním mostem přijde o jedničku mezi třemi tyčemi. „Gólman Kolář dostal nabídku z druholigové Vlašimi. Půjde tam v létě na zkoušku a pak se uvidí. Na jednu stranu bych mu přál úspěch, ale samozřejmě by to pro nás byla ztráta. Na druhou stranu nemůžeme spoléhat na to, že tu deset let bude stále stejný kádr,“ zdůraznil.

Šimáček věří, že další odchody už nebudou. „Bude záležet na hráčích, ale věřím, že pokud se s nimi dohodneme na podmínkách, které by se neměly měnit, že u nás zůstanou,“ potvrdil.

V kolonce příchodů by se mělo objevit jedno jméno. „Z hostování v Novém Městě na Moravě by se měl po roce vrátit záložník Pavel Partl,“ sdělil.

Co případné další posily? „Kádr by potřeboval okysličit. Ale nehodlám zkoušet řadu hráčů, navíc na to letos ani není čas. Když už, tak jednoho či dva hotové hráče,“ dodal Šimáček.