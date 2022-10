Nové Město vyběhne od 15.00 na stadionu nováčka z Hodonína. A rádo by poprvé v sezoně venku bodovalo. „Však jsme si s týmem říkali, že už to je potřeba. Doma se nám sice daří, jsme za to rádi, ale už bychom se chtěli prosadit i venku,“ sdělil asistent trenéra Petr Follprecht.

Minule se Vrchovina utkala s nováčkem z Frýdlantu, nyní ji čeká další novic v soutěži. „Hodonín jako nováčka neberu. Mají zkušený tým s velice kvalitními hráči, navrch výborné zázemí. Bude to nesmírně těžký protivník,“ přemítal.

KANONÝR DENÍKU: Střelecky disponovaný Žák si na nováčkovi doslova smlsnul

Ačkoliv minule Vrchovina brala tři body, v sestavě zřejmě k nějaké změně dojde. „Kromě útočníka Duby, jenž půjde s kolenem na magnetickou rezonanci, jsme kompletní. Máme v plánu reagovat na soupeře, proto se vítězná sestava asi lehce pozmění. Očekávám vyrovnané utkání, v němž bereme jakýkoliv bodový zisk,“ neskrýval Follprecht.

Náročný los mají v posledních týdnech fotbalisté Velkého Meziříčí. Minule doma prohráli 0:3 s druhými Rosicemi, v sobotu od 15.30 pak nastoupí na stadionu vedoucí Kroměříže.

Aby toho nebylo málo, řeší ve městě pod dálničním mostem velké problémy se sestavou. „Situace už dostoupila tak daleko, že možná budu muset nastoupit i já. Minimálně jako náhradník určitě napsaný budu,“ hořce se pousmál trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

VIDĚLI JSME: Autobus club se ve Žďárské lize dočkal premiérových bodů v sezoně

I přes tyto lapálie však Meziříčí žádný beton hrát nehodlá. „My to ani neumíme. Samozřejmě si to s Kroměříží nemůžeme rozdat na férovku. Nemáme však co ztratit, pokud bychom zde něco uhráli, byl by to doslova zázrak,“ řekl.

V předchozích sezonách se přitom jeho svěřencům na soupeře z Hané dařilo. „To však byla jiná situace, náš kádr vypadal úplně jinak. Na druhou stranu to beru tak, že hráči, kteří byli dosud jen na lavičce, se mohu porovnat s nejvyšší kvalitou v soutěži. Chceme odehrát důstojný zápas,“ dodal Šimáček.

MSFL - 9. KOLO

SOBOTA: Rosice – Kvítkovice, Uherský Brod – Slovácko B, Frýdlant n. O. – Hranice, Blansko – Uničov, Vítkovice – Zlín B, Hodonín – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (vše 15.00), Kroměříž – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (15.30).

NEDĚLE: Ostrava – Frýdek-Místek, Znojmo – Hlučín (oba 10.15).