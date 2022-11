Na podzim jste získali dvacet bodů a v tabulce vám díky tomu patří dvanácté místo. Je to důvod ke spokojenosti?

Před začátkem soutěže, kdy nikdy nevíme, jak budou jednotlivé týmy poskládané, jak bude soutěž vypadat a jak to zvládneme, jsme si dali za podzimní cíl zisk dvaceti bodů. To se povedlo, takže jsme relativně spokojení.

Jakou školní známku byste tedy svému souboru vystavil?

Asi dvojku, protože vždycky to ještě může být lepší. V tom úzkém kádru, který máme, jsme to zvládli docela dobře. Hlavně domácí zápasy, ty se nám podařilo zvládat. Jedinou prohru jsme doma utrpěli s Rosicemi, hodnotím je tudíž kladně.

Venku už to ale bylo mnohem horší. Pouze dva body, to není dobrá bilance…

Naše bilance zápasů venku je určitě minusem. Na druhou stranu jsme tam měli celkem těžké soupeře, proto věřím, že se to na jaře zlepší a my budeme vozit body také zvenku.

Čím to, že se, oproti loňsku, tak dramaticky proměnila vaše bilance při utkáních doma a venku? Loni vám to doma příliš nešlo, naopak jste byli úspěšní na stadionech soupeřů.

Těžko říci. Rozhodně se trošku změnila atmosféra v týmu, kluci za sebe na hřišti chtěli bojovat. Celou přípravu jsme k nim mluvili o tom, že domácí zápasy budou zásadní, čímž jsme jim to dali trošku do hlavy, psychologicky na ně působili a oni si to vzali k srdci. Hlavně ve středu defenzivy jsme byli pevní a tím, jak jsme zápasy zvládali, jsme získávali potřebné sebevědomí.

Který zápas byl na podzim nejvydařenější, kde jste byl nejvíce spokojený?

Dobře jsme zahráli doma s Uničovem. Vyhráli jsme 2:0, proti silnému soupeři udrželi čisté konto, takticky to byl jeden z našich

nejlepších výkonů.

A naopak nejhorší podzimní zážitek?

Mrzí mě jediná domácí prohra 0:3 s Rosicemi. To byl jeden z našich nejhorších výkonů, kdy jsme udělali chyby a zápas nezvládli. Obecně mě také mrzelo, že jsme při soubojích s těmi nejlepšími celky v soutěži nebyli více konkurenceschopní. Přál bych si, abychom je více potrápili.

Jaká byla úroveň uplynulého půlroku ve třetí lize?

Řekl bych, že kvalita je stále stejná. Sezona je pokaždé náročná, hraje se hodně zápasů. Pro nás, co nemáme široký kádr, se tohopříliš nezměnilo.

Už několikrát jste zmínil, že kádr není příliš široký. Počítám, že jej budete chtít přes zimu posílit. Na jakých postech?

Za zraněného Tomáše Dubu, který bude po operaci kolene chybět celé jaro, potřebujeme gólového útočníka. Schází nám také rychlostní typy na obě křídla, co umí zakončit. Alespoň dva hráče bych chtěl přivést.

Jak bude vypadat zimní příprava?

Začneme ji v týdnu okolo desátého ledna. V plánu je půltucet přípravných utkání, rád bych s týmem absolvoval nějaké krátké víkendové soustředění. Vzhledem k absenci umělé trávy v Novém Městě to bude opět složité.

Bude hlavním cílem pro jaro klidná záchrana?

Úplně jsem o tom ještě nepřemýšlel. Ale udělat opět dvacet bodů by nám zajistilo umístění někde blízko středu tabulky.