Pro něj bude mít duel speciální příchuť. Před rokem byl totiž v kádru tehdejšího druholigového nováčka na testech. „Na našem menším hřišti by mohlo mít Blansko problémy. Věřím, že toho využijeme k zisku tří bodů. V téhle soutěži se dá hrát s každým,“ zdůraznil.

Fotbalisté Nového Města na Moravě si v pátek notně zvedli sebevědomí výhrou 2:0 na půdě trápícího se Znojma. Ve středu na to budou chtít doma navázat proti Blansku. „Hráli jsme proti nim už v přípravě, kdy zápas skončil remízou. Čekám, že to bude podobné utkání, hodně bojovné,“ naznačil uzdravený útočník Vrchoviny Tomáš Duba.

Výhry proti Slovácku B a na půdě Otrokovic navíc jeho celek vydřel v nastaveném čase. „Nezlobil bych se, pokud by to pokračovalo také v dalších zápasech,“ usmíval se před duelem s Jihlavou B.

V pořadí druhé letošní krajské derby uvidí v Jihlavě Na Stoupách. Fotbalisté Velkého Meziříčí tam dorazí po dvou výhrách v řadě v dobrém rozpoložení. „Dostali jsme se do relativně klidného středu tabulky. To ale neznamená, že můžeme cokoliv podcenit,“ varoval kouč Meziříčí Jan Šimáček.

