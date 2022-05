Trenér klubu z Vysočiny po utkání je ztuha hledal slova. „Co k tomu dodat. Vím, že to bude znít při pohledu na výsledek zvláštně, ale v poli to bylo vyrovnané utkání. Fotbal se však hraje na góly a my jsme před oběma brankami totálně propadli," krčil rameny kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

„Na kluky jsem před utkáním apeloval, že soupeř bude mít po práci za sebou tří hodinou cestu v autobuse, a že je třeba toho využít,“ začal rozebírat utkání trenér FC Hlučín Filip Smékal.

Jeho svěřenci si slova k srdci. Už po šesti minutách hry odcentroval Wala a Moučka zpoza šestnáctky uklidil míč k tyči – 1:0. Za další dvě minuty zvyšoval po Lokšově obloučku Dostál. „Rychlé vedení nás uklidnilo. Ale jak se ukázalo, až moc. Měli jsme pasáž, která nebyla dobrá,“ přiznal hlučínský kouč.

V poslední minutě prvního poločasu podnikl akci Plesník a Praus zvyšoval na 3:0. „Důležitý třetí gól v závěru poločasu. Nehrozilo tak, že ve druhém poločase by sklapla Csaplárova past,“ usmál se Smékal.

Nálada v kabině hostů nebyla o poločase příliš dobrá. „Ještě jsem chtěli s utkáním něco udělat, ale věděli jsme, že už nesmíme inkasovat. Bohužel byl úvod druhého dějství jako přes kopírák s tím prvním. My hrajeme, máme standardky a Hlučín z prvního protiútoku skóruje," kroutil hlavou Šimáček.

Domácí celek na hřišti dál dominoval a ještě přidal další čtyři góly. „My jsme si šance vytvářeli i v předešlých utkáních, ale nepodařilo se nám je proměňovat. Nyní nám to začalo podat,“ dodal Filip Smékal.

HLUČÍN - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 7:0

Góly: 6. Moučka, 8. Dostál, 45. Praus, 48. Lokša, 63. Wala, 66. Zajíček, 89. Lehnert. Rozhodčí: Ogrodnik – Dudek, Matějek. Diváci: 263. Poločas: 3:0. Hlučín: Lapeš – Wolf, Plesník, Holzer, Wala (74. Kocur) – Buchvaldek, Praus (67. Kovala) – Moučka (61. Lehnert) , Mládek (46. Ptáček), Dostál (46. Zajíček) – Lokša. Velké Meziříčí: Kolář - Pavlík, Komínek, Mucha, Puža - P. Demeter, Šuta (70. Urbánek), R. Demeter, Nedvěd, Bouček (61. Vašíček) - Plichta (61. Malata).