Fotbalisté Velkého Meziříčí v něm protrhli své střelecké trápení a Nové Město na Moravě zdolali vysoko 5:0.

Po třech venkovních porážkách v řadě, navíc bez vstřelené branky, už Meziříčští body potřebovali jako sůl. „Nebudeme si nic nalhávat. Vzhledem k tomu, v jakém postavení jsme se nacházeli v tabulce, ale i našim ambicím, nám nezbývalo nic jiného než zvítězit,“ přiznal kouč Velmezu Jan Šimáček.

Jeho ovečky šly do vedení už po třech minutách hry, kdy otevřel skóre zápasu Šuta. „Je to pro mě nepochopitelné. Chtěli jsme chytit začátek a dát si pozor na Šutu, protože proti nám snad pokaždé skóroval,“ zlobil se trenér Vrchoviny Richard Zeman.

Do konce prvního dějství však hosté inkasovali ještě dvakrát. „Od začátku jsme za výsledkem šli. To, že nám tam tentokrát spadly i trošku šťastné góly, je věc druhá. Na hráčích ale bylo vidět, že chtějí vyhrát, chtějí do těch šancí jít a chtějí je zakončit,“ pochvaloval si kormidelník Meziříčí.

Je otázkou, nakolik se na výkonu Nového Města podepsal nepodařený druhý poločas předchozího duelu s béčkem Olomouce. Stejně tak i absence několika defenzivních opor. „Vzadu jsme příliš zranitelní, což derby jasně ukázalo. Všechny tři inkasované branky byly laciné. Vyplývaly z našeho nedůrazu, nedůslednosti, domácí nás předčili v agresivitě,“ pozoroval kouč SFK.

Po změně stran pak přidal celek z dálničního města ještě další dvě branky.

Díky zisku tří bodů Velké Meziříčí v tabulce poskočilo blíž klidnému středu. „Doufám, že hráči pochopili, že pokud nebudeme odvážní, dobrý výsledek sám nikdy nepřijde. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně jako tým, vyvarovali jsme se nějakých nesmyslů, dobře se pohybovali a byli také dostatečně důrazní,“ lebedil si Šimáček.

Ten doufá, že tři body jeho svěřenci v neděli potvrdí, opět doma, v souboji s předposledním Dolním Benešovem. „Jsme teprve v polovině domácího dvojzápasu, z nějž chceme plný počet bodů. Proti Benešovu to ale bude hodně těžký zápas. Je potřeba udělat vše proto, abychom opět vyhráli,“ dodal.

Hráči Nového Města si příliš neodpočinou. K utkání osmého kola vyběhnou už v sobotu dopoledne v Otrokovicích. „I proto jsem ve středu ve druhé půli sestavu hodně prostřídal. Věřím, že to od nás bude v sobotu jiná káva. V Meziříčí jsme byli bojácní a bázliví. S výjimkou Tulajdana na hrotu jsme snad nevyhráli souboj,“ mračil se Zeman.

Program 8. kola MSFL

PÁTEK: Ostrava B – Hlučín (16.30), Znojmo – JIHLAVA B (19.00).

SOBOTA: Petřkovice – Zlín B, Frýdek-Místek – Rosice, Otrokovice – NOVÉ MĚSTO (vše v 10.15), Kroměříž – Slovácko B (18.00).

NEDĚLE: Uničov – Uherský Brod, Olomouc B – Vyškov, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Dolní Benešov (vše v 10.15).