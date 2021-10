Tím budou fotbalisté Velkého Meziříčí. Ti v sobotu od 10.15 hodin na Tržišti přivítají rezervu Zlína. A budou mít co napravovat, protože z posledních tří kol vyšli bodově naprázdno při hrozivém skóre 0:10. „V defenzivě, ale také směrem dopředu je to od nás špatné,“ neskrýval trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten ihned po posledním debaklu 0:4 na stadionu Blanska avizoval, že základní sestavu čekají razantní změny. „Dlouho jsem do ní nesahal, ale už není na co čekat. V souvislosti s tím také musíme změnit herní rozestavení, protože takhle už to dál nejde,“ naznačil.

Program 14. kola MSFL

PÁTEK: Hlučín – Baník Ostrava B (18.00)

SOBOTA: Otrokovice – Znojmo, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Zlín B, Frýdek-Místek – Vratimov (vše 10.15), Uherský Brod – Dolní Benešov (14.30), Kroměříž – VRCHOVINA (17.30)

NEDĚLE: Olomouc B – JIHLAVA B, Slovácko B – Slovan Rosice, Uničov – Blansko (vše 10.15)

Vzhledem k tomu, že rezerva Zlína je na tom v tabulce o dva body hůře než celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice, vítězství by se moc a moc hodilo. „V první řadě se musíme vyvarovat těch příšerných chyb v rozehrávce, které v každém zápase vyrobíme. Pokud nechceme zabřednout do úplného spodku tabulky, potřebujeme bodovat,“ dodal Šimáček.

Taktéž v sobotu, ale až od 17.30 odehrají svůj zápas fotbalisté Nového Města na Moravě. Na půdě vedoucí Kroměříže je ale rozhodně nečeká nic jednoduchého.

K tomu aby uspěli, budou hráči Vrchoviny potřebovat přesnější mušku. V posledních čtyřech kolech totiž vyšli střelecky naprázdno. „Nepadá nám to tam. Šance si dokážeme vytvořit, ale balony končí jinde než v síti. Nezbývá než doufat, že už to konečně zlomíme,“ přiznal kouč Nového Města Pavel Procházka.

Jako poslední se ve čtrnáctém kole třetí ligy představí fotbalisté juniorky FC Vysočina Jihlava. Také oni to ovšem budou mít na hřišti druhé rezervy olomoucké Sigmy poměrně složité.