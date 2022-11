Dlouho to přitom vypadalo, že tři body poputují na Vysočinu. Na první branku se čekalo až do závěru prvního dějství. Šest minut před pauzou Dolejš poslal z pravé strany nadýchaný bochánek, na který gólman Frýdku nedosáhl a Plichta hlavičkou do prázdné branky nemohl netrefit – 0:1.