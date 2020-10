Poslední dva duely jste odehráli doma. Šest bodů ze soubojů s Novým Městem (5:0) a Dolním Benešovem (5:3) se moc hodilo?

Už z nás byla trošku cítit nervozita, protože jsme se v tabulce dostali až příliš dolů. Proto to pro nás byly povinné dvě výhry. Těší mě, že jsme byli stoprocentní.

Po třech utkáních bez bodu, ale i vstřelené branky, jste najednou střelecky explodovali. Čemu to přičíst?

V první řadě jsme předtím hráli třikrát venku, navíc u silných mančaftů, které se pohybují na vršku tabulky. Pomohlo však i to, že jsme změnili rozestavení a hráli na dva útočníky.

To jste musel ocenit především vy osobně?

Stoprocentně. Celkově nás bylo směrem dopředu mnohem více, už jsem tam nebyl jen sám. Do útoku naskočil Mirek Malata, navíc se zvýšila podpora ze zálohy.

Po brance do sítě Vrchoviny jste dvakrát skóroval také proti Dolnímu Benešovu. Jaké to byly góly?

Při té první zahrával Robin Demeter penaltu, gólman mu ji vyrazil přímo ke mně a já balon ve skluzu dorazil do branky.

Vaše druhá trefa pak zápas za stavu 3:3 rozhodla…

Dostal jsme krásnou kolmou nahrávku mezi stopery od Radima Šuty. Gólman vyběhl, ale nebyl si jistý, zda je ještě ve velkém čtverci. Toho jsem využil a míč mu špičkou vypíchl. Před prázdnou brankou to už pak byla snadná pozice.

Na to, že je Dolní Benešov předposlední, vás docela potrápil?

Jejich postavení v tabulce příliš neodpovídá tomu, co u nás předvedli. Rozhodně mají na víc. Pro nás to vůbec nebyl jednoduchý zápas.

Po letním odchodu Pavla Simra do Vyškova se stal vaším novým spoluhráčem v útoku mladý Mirek Malata. Jaká je to spolupráce?

Myslím si, že Mirek se ještě potřebuje se soutěží sblížit a nabrat zkušenosti. Pokud ale bude pokračovat tak, jak doposud, bude to hodně dobré.

Výhodou by mohlo být to, že jste typologicky naprosto odlišní?

Přesně tak. Mirek podrží míč, vyhraje hlavičku, umí sklepnout balon, má kvalitní nahrávku. Naopak já si spíše zabíhám za něj. Podle mého by nám to mohlo fungovat.

Vraťme se zpátky k týmu. Podzimní část se přehoupla do své druhé poloviny. Trenér Jan Šimáček říkal, že zatím je to od mužstva takový průměr. Souhlasíte s jeho hodnocením?

V podstatě ano. Z těch tří těsných venkovních porážek to chtělo nějaký ten bod získat. Pak bychom na tom byli v tabulce lépe, ale to už je pryč. Nyní musíme zabojovat, abychom současných třináct bodů do konce podzimu alespoň zdvojnásobili.

Teď v neděli vás ovšem na hřišti juniorky prvoligového Slovácka rozhodně nečeká nic jednoduchého…

Nastoupí proti nám mladý a běhavý mančaft. Uvidíme, jakou taktiku na ně vymyslí trenér. Každopádně by to od nás ale chtělo, abychom v ofenzivě zopakovali poslední dvě kola. Pak určitě máme šanci uspět.