Ve vedení Sportovního fotbalového klubu jsou si velkého problému dobře vědomí. „Je to naprosto zásadní věc, která je čím dál palčivější. Celý klub to totálně brzdí v rozvoji,“ neskrýval předseda Vrchoviny René Horakovský.

A prioritně přitom vůbec nejde o třetiligové muže. „Kvůli absenci travnatých ploch, ale také umělé trávy, nejsme schopní lépe pracovat s mládeží, protože prakticky nemáme kde. V Novém Městě je k dispozici pouze hlavní hřiště,“ postýskl si.

Přitom třeba sousední Nová Ves může ve svém areálu využívat dvou kvalitních travnatých ploch a k tomu ještě umělou trávu na malou kopanou. „Zimní příprava pro jednotlivé týmy nás každým rokem stojí ohromné peníze. Ať už při pronájmu umělé trávy či haly, ale také na cestovném,“ připomněl.

Také pro třetiligové muže Nového Města to ovšem není příjemná záležitost. To ostatně potvrdil i jejich končící trenér. „Neřeknu žádnou novinku když povím, že ta připravenost Nového Města pro MSFL je nedostatečná. Mít pouze jedno jediné hřiště pro tolik mužstev, to jinde nenajdete. Ať se jde každý podívat na jakýkoliv tým ve třetí lize a zjistí, že ty kluby jsou na úplně jiné úrovni,“ řekl Pavel Procházka.

A dodal. „I na úrovni krajského přeboru mají všichni lepší podmínky než Vrchovina. Pokud se situace v tomto směru neposune, neposune se pozitivním směrem ani celý klub.“

Bohužel to v dohledné době na pozitivní změnu příliš nevypadá. „Loni jsme podali žádost o dotaci na umělou trávu na Národní sportovní agenturu. Jenže se celá výzva zrušila a vypsala se nová. Do ní jsme žádost nepodali,“ prozradil předseda SFK.

A hned také doplnil důvod. „Když jsme si projížděli podmínky a bodování, zjistili jsme, že bychom přicházeli o spoustu bodů, takže bychom určitě neuspěli. Dohodli jsme se s městem, že se žádost podá až letos. Nic takového se ale nestalo,“ mračil se.

Finance, to je oč tu běží. „Podpora ze strany města není taková, jak bychom si představovali. Obecně je ale bez peněz celý český sport. Přitom třeba u té umělé trávy jde z nějakých osmdesáti procent hlavně o děti,“ stýskal si Horakovský.