Vstup do sobotního záchranářského zápasu vyšel mnohem lépe klubu z jižní Moravy. Jeho hráči byli pohyblivější, kombinačně lepší, navíc šli už po deseti minutách do vedení. Po rohovém kopu prostřelil všechno před sebou Russmann – 0:1.

Také druhá branka padla po rohovém kopu. Tentokrát byl na jeho konci Tkadlec, který přesnou hlavičkou navýšil vedení Znojma na 2:0.

Aby toho nebylo málo, chvíli před přestávkou už bylo po dalším zásahu Jihomoravanů prakticky po zápase. Okleštěk si v dobré pozici věděl rady – 0:3.

Po změně stran už se tak utkání víceméně dohrávalo. „Bohužel se potvrdilo, že Znojmo má mužstvo, jehož kvalita patří do první šestky třetí ligy a ne na boj o záchranu,“ postýskl si kouč Nového Města Pavel Procházka.

Toho částečně potěšilo alespoň to, že ve druhé půli už jeho svěřenci neinkasovali. „Samozřejmě to bylo částečně způsobené tím, že Znojmo hrálo jen to, co potřebovalo. Ale zlepšili jsme se a vypracovali si dva nebo tři solidní momenty, které mohly, při vyšší kvalitě, skončit brankou,“ dodal Procházka.

Naprosto stejně jako Vrchovina v sobotu, si o den později vedla juniorka FC Vysočině. Také ona doma prohrála poměrně hladce 0:3, ze zisku tří bodů se v krajském městě radovali fotbalisté Hlučína.

Jediným z trojice klubů z našeho kraje ve třetí lize se ve 23. kole z bodového zisku radovali fotbalisté Velkého Meziříčí. S o záchranu bojujícími Otrokovicemi doma remizovali 1:1.

Trenér Velkého Meziříčí hodnotil nerozhodný výsledek jako spravedlivý. „Po tom průběhu asi ano. Poměrně brzy po začátku zápasu jsme inkasovali po našem špatném odkopu. V závěru první půle jsme ale po rohovém kopu dokázali vyrovnat. Ve druhé půli už další branka nepadla, byť možnosti na obou stranách byly,“ komentoval Šimáček.

MSFL

V. MEZIŘÍČÍ – OTROKOVICE 1:1

Góly: 45. Puža – 17. Vychodil. Rozhodčí: Kolář. ŽK: 5:3. Diváci: 375. Poločas: 1:1. Velké Meziříčí: Dubec – Puža, Komínek, Mucha, Vašíček (76. Pavlík) – Dolejš, Šuta, P. Demeter, R. Demeter, Nedvěd – Plichta (76. Malata).



JIHLAVA B – HLUČÍN 0:3

Góly: 18. Wolf, 52. Holzer, 85. Moučka. Rozhodčí: Mayer. ŽK: 0:1. Diváci: 45. Poločas: 0:1. Jihlava B: Jágrik– Christodoulou (64. Vacek), Mikuška, Araujo (64. Němeček), Fila, Novák, Shudeiwa, Chocholatý (75. Crhan), Musil (75. Walter), Arroyo, Savi.



NOVÉ MĚSTO – ZNOJMO 0:3

Góly: 10. Russmann, 27. Tkadlec, 40. Okleštěk. Rozhodčí: Kotala. ŽK: 2:2. Diváci: 200. Poločas: 0:3. Nové Město na Moravě: Šmída – Švanda, Vícha (63. Sytař), Batelka – Hekerle (46. Partl), Trojánek, Michal, Svoboda, Novotný – Duba (81. Hlaváč), Matulka.



Další výsledky 23. kola MSFL: Frýdek-Místek – Olomouc B 0:3, Kroměříž – Uherský Brod 3:0, Blansko – Ostrava B 1:2, Uničov – Slovácko B 1:1, Zlín B – Rosice 1:4.