Jdeme do finále. Šestnáctým kolem, které je na programu v pátek a v sobotu, se nad první polovinou letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy definitivně uzavře voda.

Týkat se samozřejmě bude také trojice klubů z Vysočiny. Jako jediný z nich se na domácím stadionu představí fotbalisté Velkého Meziříčí. Na Tržiště dorazí celek Vratimova. „Chceme se s podzimem rozloučit ziskem tří bodů,“ nepřekvapil trenér Velmezu Jan Šimáček.

Sobotní soupeři jsou tabulkovými sousedy. Aby toho nebylo málo, jejich blance v domácích i venkovních zápasech je navlas stejná. „Také jsem si toho všiml. Podle mého se tedy potkají týmy, u nichž pokaždé záleží na tom, zda jim utkání sedne, nebo ne,“ přemítal.

Co by tedy mohlo rozhodovat? „Asi to, kdo bude více chtít. Svoji roli nebude tolik hrát aktuální forma, jako spíše to, kdo se pro případný úspěch více obětuje,“ předpověděl.

Týden staré derby na půdě Vrchoviny celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice příliš nevyšlo. Dojde tudíž ke změnám v sestavě? „Ještě se o tom budeme s asistentem bavit, protože poslední zápas nám to moc nešlo. Na druhou stranu nyní příliš variant, jak něco změnit, moc nemáme,“ lehce si postýskl.

O tom, že by hráčům měly, v souvislosti s koncem půlsezony, docházet síly, byl Šimáček opatrný. „U nás se sestava v průběhu podzimu dost měnila, takže o nějaké únavě nemůže být řeč. Myslím, že v kádru není moc hráčů, kteří by odehráli prakticky všechny zápasy,“ popisoval.

Při prohře 2:3 na stadionu zachraňujícího se Nového Města se opět prokázalo, jak důležitá bývá pro vývoj zápasu úvodní branka.

Bude v tomto směru trenér Meziříčí svým svěřencům tuto skutečnost zdůrazňovat? „My na toto klademe apel před každým zápasem. Je pak už jen na hráčích, zda se jim naše pokyny podaří přetavit také na hřišti. Od Vratimova ale nečekám, že by bránil tak urputně a důsledně jako Vrchovina, která hraje doslova o všechno,“ podotkl Šimáček.

Program 16. kola MSFL

PÁTEK: Hlučín – Slovácko B (18.00).

SOBOTA: Otrokovice – Ostrava B, Frýdek-Místek – Dolní Benešov, Olomouc B – Znojmo (vše 10.15), Uničov – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (13.30), Blansko – Zlín B, Kroměříž – JIHLAVA B, Uherský Brod – Rosice, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Vratimov (vše 14.00).