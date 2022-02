Svoji roli hraje také skutečnost, že v průběhu jara Velmez narazí hned pětkrát na týmy ligových juniorek. „Od čtvrtého jarního kola nás souboje s nimi čekají. Takže i to byl záměr, aby nám je béčko Zbrojovky co nejvíce přiblížilo,“ sdělil.

Možná však nepůjde jen o juniorky, ale také hned o prvního jarního protivníka celku z města pod dálničním mostem. „Podle zpráv, co máme, bude Dolní Benešov, na jehož hřiště za týden zajíždíme, spoléhat především na mladé hráče. Takže to asi bude nácvik i na toto utkání,“ naznačil.

Počítají ztráty. Kádr fotbalistů Staré Říše „pročistili“ sousedé. Ale nejen oni

Kádr Velkého Meziříčí by měl být takřka v nejsilnější možné síle. „Věřím, že kluci, kterým už skončila karanténa, budou fit. Dá se říci, že z devadesáti procent bychom měli být kompletní.

Čtvrthodinu po poledni čeká na hřišti Ústí nad Orlicí poslední příprava třetiligové fotbalisty Nového Města na Moravě. „Stále ještě budeme zkoušet. Pro zápas mám nachystanou na každý z poločasů odlišnou sestavu, ale také jiné rozestavení,“ naznačil kormidelník Vrchoviny Pavel Procházka.

Na hřišti už by se měli objevit i dva navrátilci. „Stoper Batelka i střední záložník Zbytovský za sebou mají pár tréninků. Na nějakou část zápasu určitě vyběhnou,“ potěšilo jej.

Vichr na hřišti? Něco takového jsem snad nezažil, usmíval se produktivní Demeter

Naopak další zprávy už tak radostné nejsou. „Obránce Černý má zánět v palci a nemůže ani pořádně chodit. Záložník Partl má trhlinu v zadním stehenním svalu a je na pár týdnů ze hry. Aby toho nebylo málo, tak stoper Trojánek má covid,“ postýskl si.

Také z návratu Michala Skalníka do týmu nakonec zřejmě sejde. „Michal to chtěl znovu zkusit, ale zřejmě trošku přecenil své možnosti, především ty soukromé, osobní. Pro jaro tak bude k dispozici našemu béčku,“ dodal Procházka.

Smutný Vopršal: Je to pro mě nešťastné zranění. Doufám, že budu co nejdříve fit

Dvě hodiny po poledni pak nastoupí do utkání také juniorka FC Vysočina. Na Stoupách vyzve béčko Dukly Praha.

Oproti předcházejícím utkáním by však už měla mít kádr doplněný o některé hráče z druholigového áčka. „Jsem domluvení na tom, že by nás z kádru A týmu měli doplnit gólman a čtyři hráči do pole. Naše sestava by tak měla dostat o něco více zkušeností,“ popisoval aktuální situaci trenér juniorky FC Vysočina Michal Veselý.

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY KLUBŮ MSFL A DIVIZE:

SOBOTA: V. MEZIŘÍČÍ – Zbrojovka Brno B (10.00), H. BROD – Kutná Hora (10.30), V. Meziříčí B – STARÁ ŘÍŠE (12.00), Ústí n. O. – NOVÉ MĚSTO (12.15), JIHLAVA B – Dukla Praha B (14.00), Ráječko – BYSTŘICE N. P. (14.00, UT Blansko), HUMPOLEC – Poříčí (14.00), Líšeň B – ŽĎÁR N. S. (14.00), Boskovice – VELKÁ BÍTEŠ (14.30), ŽDÍREC N. D. – Holice (14.30, UT Chotěboř), Ivančice – SLAVOJ POLNÁ (15.30).