„K vidění byl vyrovnaný zápas, který rozhodla jediná povedená akce. Byla to spíše šťastná výhra než zasloužená. Tak zkušená sestava, kterou jsme měli na hřišti, ovšem měla závěr zápasu sehrát mnohem lépe,“ hodnotil utkání trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Osm minut po pauze dostal Dolejš pěknou kolmici od Šuty, kličkou se zbavil stopera Frýdku-Místku a postupoval sám na gólmana hostů. Toho nadvakrát překonal a dostal svůj celek do vedení – 1:0.

Ten se vrátil do sestavy po několikatýdenní pauze a jeho účast na hřišti byla hodně znát. Projevilo se to především krátce po změně stran.

Úvod sobotního duelu vyzněl pro klub z Vysočiny, bohužel bez brankového vyjádření. Střela Šuty totiž orazítkovala břevno svatyně hostů, cestu do branky si nenašly ani dva pokusy Dolejše.

