Po velmi slibném jarním začátku přišlo důrazné varování. Fotbalisté Nového Města ve 23. kole MSFL prodloužili v Blansku sérii porážek 0:1 na tři. Vypadli tak z první poloviny tabulky.

Fotbalisté Nového Města na Moravě (v modrém) znovu prohráli. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Do zápasu vstoupili aktivněji blanenští fotbalisté, do první vážnější situace se však dostali svěřenci trenéra Lukáše Michala. Špatnou rozehrávku Porče vystihl Matulka, dostal se až do velkého vápna a po jeho střele musel ze svého arsenalu vytáhnout parádní zákrok nohou gólman Nešetřil.

Po půlhodině hry začal tlak Jihomoravanů sílit. Holman vyzkoušel pozornost Šmídy střelou z hranice šestnáctky, ve 38. minutě pak Kapur poslal do brejku Williamse, ale ten rozezvučel jen břevno. Těsně před pauzou se však již blanenští hráči i jejich příznivci radovali. Jaroš ve 44. minutě vysunul pasem Porče, který z první prodloužil na Kapura. Blanenský střelec pak potvrdil své kvality a připsal si v sezoně již čtrnáctý gól.

Jak se nakonec ukázalo, byl to rozhodující okamžik. „Tentokrát nejsem spokojený s výkonem, z naší strany to bylo bez energie, bez šťávy. V podstatě jsme si vytvořili jen jednu pološanci v první půli, takže jsme si nezasloužili bodovat,“ uznal trenér Michal.

Po změně stran kvality hry upadla. Blansko se více zaměřilo na bránění výsledku, hosté se dostávali do přečíslení jen složitě. Výjimkou byla 65. minuta, rodící se brejk ale v poslední chvíli zmařil vracející se Chyla.

Potom o sobě dali vědět i domácí. Šmída se zaskvěl v 70. minutě po bombě Smrčky, dorážka Šedivého pak mířila mimo. Vrchovina sahala po bodu deset minut před koncem. Po kombinaci vypálil Matulka, ale i druhý souboj s Nešetřilem prohrál. Chytrou skrytou střelu totiž blanenský brankář konečky prstů vytáhl na roh.

V závěru ještě pohrdnul pojistkou Porč, ale to byl poslední zajímavý moment zápasu. Blansko se radovalo po hvizdu sudího Nápravníka z výhry 1:0, hosté se pokusí v sobotu přerušit sérii porážek proti favorizované rezervě ostravského Baníku. „Musíme se dobře připravit. Už třikrát jsme prohráli, hrajeme doma, takže už není kam couvat,“ burcuje tým Michal.

BLANSKO – NOVÉ MĚSTO N. M. 1:0

Poločas: 1:0.

Gól: 44. Kapur.

Rozhodčí: Nápravník – Rosický, Svoboda.

ŽK: 80. Spáčil – 56. Nečas, 80. Batelka, 83. Sytař, 85. Novotný.

Diváci: 150.

Nové Město n. M.: Šmída - Bača (46. Hekerle), Batelka, Vašíček (62. Jícha), Novotný - Duda - Nečas (81. Boušek), Šteffl, Svoboda – D. Ráliš (46. Sytař), Matulka.