Váhal jste, když jste dostal nabídku být trenérem třetiligové juniorky?

Neváhal. Tak nějak se to v klubu vykrystalizovalo a já to beru jako posun dál.

Nejdete trochu do rizika, protože podzim se vůbec nevydařil a na jaře to bude záchranářský boj.

Beru to tak, jak to je. Minulý rok přišla nabídka postoupit do MSFL, a v klubu se rozhodli to přijmout. Ale i kvůli těm omezením bylo těžké se na to připravit, nebylo moc času tým posílit. A než si na to kluci zvykli, tak se to po jedenácti kolech zase zaseklo. Navíc do juniorky ani nechodilo moc hráčů z áčka kvůli riziku nakažení. Všechno se to nakupilo a dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Je vůbec ještě možnost zabojovat a soutěž udržet?

Když si vezmu ten poslední zápas ve Velkém Meziříčí, když přišlo pár kluků z áčka, a vyhrálo se 5:0, tak tam potenciál vidím. Při posílení je záchrana reálná. Ale ta situace by musela být normální, aby se stihlo všech třiadvacet zápasů. Pak by se s tím dalo něco dělat. A pokud se to rozjede, popereme se o záchranu.

Jak už jste naznačil, bohužel situace vám zrovna nenahrává. Trénovat nemůžete. To je velká čára přes rozpočet.

To mě hodně trápí. Měli jsme začít přípravu toto pondělí, protože start soutěže by měl být už dvacátého února.

Hráči na sobě ale určitě musí pracovat doma.

My jsme do patnáctého prosince ještě trénovali. Pak se to rozpustilo a až do šestadvacátého dostali kluci volno. Od tohoto dne už měli zase individuální tréninkové plány, ve kterých nadále pokračují.

Co zahrnují?

Bylo to o běhání a k tomu samozřejmě i posilování. Fitka jsou zavřená, takže hlavně cviky s vlastní váhou těla.

Kdy plánujete odstartovat přípravu?

Zatím jsme to o týden posunuli. Uvidíme, jaká budou další opatření. Rádi bychom už ale začali společně trénovat. Řešíme to každý den. Kondičně asi budou kluci připravení dobře, ale balon jim bude chybět. Kdyby se alespoň mohlo hřiště rozdělit na sektory, i to by nám pomohlo.

Se zázemím a šatnami ale počítat asi nemůžete. Je i tohle velký problém?

I v tomto duchu je to špatné, ale v téhle kategorii už máme menší výhodu, že jsou kluci plnoletí a mají svá auta, takže na trénink přijedou převlečení, odtrénují a jedou hned domů. Horší je to u dorostenců, kteří mají prioritu, aby postoupili do nejvyšší soutěže.

Kolik máte v plánu odehrát přípravných zápasů, s kým a kdy měl být první?

Měli jsme už příští víkend hrát v Humpolci, ale myslím, že to se nestihne. Pak máme domluvený domácí zápas s Duklou Praha, v Havlíčkově Brodě a generálku jsme měli sehrát třináctého února s Velkou Bíteší.

Kolik hráčů máte v kádru a počítáte s pomocí druholigového prvního týmu?

Je nás čtrnáct plus jeden gólman. Ale z toho je Blokeš po operaci achilovky a po operaci kolena se teprve začne zapojovat Lokevenc. Jinak by měli být všichni zdraví a počítáme s tím, že se to bude doplňovat z áčka, že to bude více provázané. Ideální by bylo, aby o víkendu chodili tři, čtyři lidi, a tím zvýšili tu kvalitu.

Využijete třeba i mladíky z „devatenáctky“?

Věříme, že to starší dorostenci zvládnou a postoupí. Pokud by to bylo dříve, těm dorazovým ročníkům bychom rádi dali prostor, aby si vyzkoušely dospělý fotbal.