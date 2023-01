Výjimkou samozřejmě nemohl být ani Kraj Vysočina, kde oslovená dvacítka fotbalistů vybrala za nejlepšího hráče aktuální sezony gólmana Staňka z Plzně. Nad kvalitou české ligy pak přemítal Antonín Plichta.

Spíše pozitivním okem sleduje českou nejvyšší fotbalovou soutěž útočník Velkého Meziříčí Antonín Plichta. Jeden ze stabilně nejlepších střelců Moravskoslezské fotbalové ligy ji považuje českými fanoušky za podceňovanou. „Než abychom si ji hýčkali, tak ji spíše kritizujeme,“ mračí se sedmadvacetiletý snajpr Velkého Meziříčí.

A v hodnocení FORTUNA:LIGY pokračuje. „Česká liga je hodně zajímavá, pokaždé se tu objeví zajímavý hráč, po němž sáhne zahraničí. O její kvalitě svědčí třeba i podzimní postup Plzně do Ligy mistrů. Sice v těžké konkurenci neuhrála ani bod, ale coby za účast v této soutěži dala řada s Českem srovnatelných států,“ popisuje.

Za největší problém považuje Plichta nízké návštěvy na českých stadionech. „Na Spartu, Slavii, Plzeň, ještě i Baník lidé chodí. Ale dál už je to slabší. Zápasy pak postrádají atmosféru, navíc vyšší návštěvy by znamenaly také vyšší finance pro kluby,“ připomíná.

Finance. To je další problém. „Spousta klubů u nás si nemůže dovolit lepší hráče, čímž by kvalita soutěže rostla. Řada našich kvalitních hráčů pak odchází do méně kvalitnějších soutěží v jiných zemích, kde ale dostanou lépe zaplaceno,“ tvrdí.

Na jarní část FORTUNA:LIGY se ale kanonýr Velkého Meziříčí těší. „Myslím si, že to letos bude napínavé až do konce. Zajímavé posily získala Sparta, dobře posílila i Plzeň, změny se udály také ve Slavii. Osobně bych si tipl, že Plzeň může loňský titul obhájit,“ usmívá se Plichta.

A komu bude fandit on? „Já osobně fandím Zbrojovce Brno. Je to od nás do Brna kousek, proto doufám, že se v první lize udrží. Bude to ale mít těžké.“