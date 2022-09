V sobotu od 15.30 vyběhne celek z města pod dálničním mostem na hřišti posledních Vítkovic. Opřít by se opět měl o střelecké výkony Mirka Malaty, se šesti góly nejlepšího střelce soutěže. „Jsem za to rád, ale nechci nic zakřiknout. Je to určitě zásluhou celého týmu,“ řekl pro klubový web urostlý útočník.

Současně cítí, že jdou nahoru výkony celého mančaftu. „Start do sezony se nám nepovedl, dělali jsme hloupé chyby. Poté jsme ale zlepšili hlavně v bojovnosti a nasazení, s tím přišly i nějaké body. Věřím, že tuhle šňůru ještě o něco natáhneme v dalších utkáních," přiznal jednadvacetiletý střelec.

Z Vítkovic se nechce vracet s prázdnou. „Pro nás je to další důležitý zápas, ze kterého budeme chtít získat body, nejlépe všechny tři. Bude to opět hlavně o nás, musíme přístupem a nasazením navázat na předešlé zápasy,“ sdělil Malata.

Také náročný soupeř, byť z jiné části tabulky, bude v neděli čekat na fotbalisty Nového Města na Moravě. Ti se od 10.15 postaví do cesty juniorce ostravského Baníku, pátému celku tabulky.

Po poslední vybojované výhře nad Blanskem by ovšem měli být hráči Vrchoviny psychicky nahoře. „Máme hodně zraněných, sestavu tak poslední dobou dáváme horko těžko dohromady. I proto pro nás byla výhra nad Blanskem moc důležitá," lebedil si kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

Jakýkoliv bodový zisk z legendárních Bazalů by byl pro jeho ovečky velkým plusem.

MSFL - 7. KOLO

PÁTEK: Znojmo – Kvítkovice (16.00).

SOBOTA: Blansko – Hranice, Frýdlant n. O. – Hlučín, Hodonín – Zlín B, Uherský Brod – Frýdek-Místek, Vítkovice – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 15.30).

NEDĚLE: Uničov – Slovácko B, Ostrava B – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (oba 10.15), Rosice – Kroměříž (15.30).