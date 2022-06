Ten potvrdil, že středečním vítězným zápasem proti Uničovu u třetiligových mužů Nového Města skončila roční mise trenéra Pavla Procházky. „Uplynula doba jeho smlouvy a nedošlo k jejímu prodloužení. Respektive jsme mu nenabídli její pokračování,“ sdělil lakonicky.

A svá slova dál rozvedl. „Mužstvu se úplně nedařilo tak, jak jsme si představovali. A to jak bodovým ziskem, tak také herním projevem. Proto chceme zkusit nového trenéra, který přinese nový pohled a zapracuje mladé hráče.“

Vrchovina se rozloučila s letošním ročníkem i trenérem Procházkou vítězstvím

Současně však předseda Sportovního fotbalového klubu uznal, že na vině nepříliš úspěšných výsledků byly i objektivní důvody. „Celou sezonu nás pronásledovala spousta zranění. Navíc kádr nebyl tak široký, byla to smolná sezona,“ řekl.

Pokud jde o jméno nového kouče, zůstal Horakovský tajemný. „Vybíráme z více jmen, definitivně jasno chceme mít co nejdříve. Ono to není úplně jednoduché. Někdy to vypadá, že bude domluva rychlá a pak se vše zadrhne na nějakém bodu. Čas nás ale tlačí,“ neskrýval.

Cíle pro nového kormidelníka, ať se jím stane kdokoliv, budou jasné. „Rozhodně se musí provést lepší a delší příprava kádru. Dále by si měl nový trenér vytipovat posily, kterými chce doplnit kádr, abychom měli patnáct až šestnáct vyrovnaných hráčů pro třetí ligu. V případě zranění je potřeba, aby tu byl adekvátní záskok, což v právě skončené sezoně rozhodně nebylo,“ připomněl.

Také herní projev mančaftu se vedení klubu, ale také některým fanouškům Vrchoviny příliš nezamlouval. „Je potřeba jej zlepšit. To už ale souvisí právě s kádrem, který se musí nastavit tak, aby byl provozuschopný na hřišti a konkurenceschopný v jednotlivých zápasech. Dobře víme, že čtyřem či pěti celkům z vršku tabulky se dá jen těžko konkurovat. Ale se zbytkem soutěže to bývají vyrovnané zápasy, tam už se dá se hrát s každým,“ připomněl.

Další změnou je konec některých dlouholetých opor mužstva. „Lukáš Smetana skončil už v průběhu jara. Další působení Ondry Víchy se ještě bude řešit. S kapitánem Lukášem Michalem jednáme o tom, že by měl přejít do role sportovního manažera,“ naznačil Horakovský.

Ten má rovněž představu, co by nová funkce měla obnášet. „Chtěl bych, aby Lukáš zůstal součástí áčka, kde by měl působit v roli asistenta. Současně by měl na starosti rovněž komunikaci s naší rezervou, dělal smlouvy s hráči a časem také jednal o příchodech nových hráčů. Má velké zkušenosti a zná zázemí klubu, toho chceme využít,“ prozradil.

Klíčové pro další chod klubu ovšem budou finance. „Asi jako všude jsou velkým problémem. Podpora od města u nás není taková, jak bychom si představovali. Úplně největším problémem je ovšem nedostatek hracích ploch. Ten je čím dál větší a klub stále více brzdí. Hlavně s mládeží nejsme schopní lépe pracovat,“ dodal Horakovský.