Prvních jarních bodů se budou chtít dočkat fotbalisté juniorky FC Vysočina. Nulový zisk z předchozích čtyř kol je totiž dostal až na dno tabulky. „Takový start jsme rozhodně nečekali. Sice jsme věděli, že nás nejprve čekají silní Uničov s Blanskem, ale béčko Zlína a Vrchovina se pohybují na naší úrovni,“ postýskl si kouč jihlavské rezervy Michal Veselý.

Přitom ve třech ze čtyřech předchozích případů měl k dispozici posily z druholigového áčka. „Reálně jsem počítal, že minimálně jeden z těch zápasů vyhrajeme, plus nějaká ta remíza. Nevyšlo to, nyní musíme ten propad zastavit,“ zdůraznil.

Gólman na hrotu útoku místo v brance? U fotbalistů divizní Staré Říše nyní ano

Vzhledem k tomu, že áčko FC Vysočina hraje v Opavě již v pátek, bude mít Veselý v sobotu i proti Vratimovu z čeho vybírat. „Určitě jsme čím dál víc tlačeni ke zdi. Už bychom potřebovali kvalitní výsledek jako sůl,“ uvědomoval si.

Jeho mužstvo potřebuje zlepšit především koncovku, protože v posledních dvou utkáních vyšlo střelecky naprázdno. „Navíc jsme si nevypracovali ani pořádnou vyloženou příležitost. Sice tam od nás jsou střely z dálky, nějaké hlavičky, ale těch opravdových šancí je málo. Musíme se více tlačit do koncovky a být nebezpeční,“ burcoval.

A další recept? „Je potřeba, abychom už také jednou šli do vedení jako první my, to by mohlo přinést změnu. Zatím pokaždé jsme totiž prohrávali a pak museli dotahovat,“ připomněl.

Lídr přeboru ze Speřic sice vyhrál, ale příliš nezářil. Třebíč zahájila úspěšně

Co napravovat mají také fotbalisté Velkého Meziříčí. V nedělním dopoledni se na hřišti juniorky Slovácka pokusí napravit předchozí domácí prohru 2:4 s béčkem Baníku Ostrava. „Znovu nás čekají mladí a běhaví kluci, kteří budou velice aktivní. Bude to těžký zápas,“ pokyvoval hlavou záložník Meziříčí Jan Nedvěd.

Okamžitě si vybavil také poslední vzájemný zápas obou soupeřů, v němž jeho celek bral tři body po výhře 2:1. „Měli jsme štěstí. Slovácko hrálo výborně, byl to asi nejlepší podzimní soupeř. Celý zápas jsme se bránili a v poslední minutě dali po standardce vítězný gól,“ připomněl.

V neděli by si to se svými spoluhráči rád zopakoval. „Musíme hrát z kompaktního bloku, více na sebe mluvit. Není to jen o jedné řadě, ale o všech hráčích na hřišti,“ dodal Nedvěd.

MSFL - 22. KOLO

PÁTEK: Znojmo – Zlín B, Otrokovice – Kroměříž (oba 17.00).

SOBOTA: Uherský Brod – Frýdek–Místek, JIHLAVA B – Vratimov (oba 10.15), Rosice – Blansko (15.30).

NEDĚLE: Olomouc B – Hlučín, Ostrava B – Uničov, Slovácko B – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 10.15).