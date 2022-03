Příprava skončila, zapomeňte. To by si mohli říci fotbalisté trojlístku klubů z Vysočiny ve třetí lize. Poslední únorovou sobotu odehráli poslední přípravný duel, o nadcházejícím víkendu už na ně čeká úvodní jarní kolo letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy.

Pokud by se měly brát za bernou minci výsledky v přípravě, mohli by být ve Velkém Meziříčí relativně v klidu. Po pěti výhrách totiž poprvé v přípravě nevyhráli až při domácí generálce proti juniorce Zbrojovky Brno.

Ačkoliv měl celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice po většinu první půle herní převahu, prohrál ji 0:1. „Zápas jsme měli dobrou první půlhodinu pod kontrolou, hosty jsme prakticky k ničemu nepustili. Několikrát jsme mohli jít do vedení, jenže naší nekvalitou ve finální fázi jsme se o dobré příležitosti sami připravili,“ postýskl si trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Rozporuplné generálky. Vrchovina vybouchla v první půli, juniorka Jihlavy uspěla

Zlom přineslo vynucené střídání zkušeného záložníka Petra Dolejše. „Píchlo ho v zadním stehenním svalu, takže musel hned ze hřiště. Nevypadalo to s ním moc dobře, ale uvidíme, snad to nebude dlouhá přestávka,“ věřil kouč Velmezu.

A chvíli poté domácí inkasovali. „Museli jsme v sestavě udělat určité přesuny. Než si to ale sedlo, měli hosté dvě šance, z nichž jednu proměnili. Bohužel tomu gólu předcházelo naše nedorozumění v obraně, kdy jsme si nepochopitelně dávali přednost,“ zlobil se.

Po pauze přišel tlak domácího souboru, Malata s Demeterem zařídily obrat. To samé se ovšem za další čtvrthodinu povedlo i juniorce Zbrojovky. „Opět po našich laciných chybách. Nedvěd pak dokázal vyrovnat, ale přesto mám z generálky smíšené pocity,“ neskrýval po remíze 3:3 Šimáček.

Výsledky jako na houpačce. Fotbalisté Ždírce si zastříleli, Žďár uhrál remízu

První důvod se týkal zdravotního stavu kádru. „Ještě před zápasem nám vypadli Pavlík, Puža a Patrik Demeter. Místo toho, aby už byla sestava ustálená, tak musíme pořád hráče různě přesunovat. Když k tomu připočtu Dolejše, tak máme čtyři hráče, kteří by normálně patřili do základu, mimo hru,“ kroutil hlavou.

Druhým faktorem nespokojenosti byla kvalita sobotního soupeře. „Čekal jsem, že nás béčko Zbrojovky více prověří. Jenže oni přijeli pouze s mladíčky, bez hráčů z širšího kádru áčka. I přesto nám ale vstřelili tři branky, to by se od divizního mužstva stávat nemělo,“ dodal Šimáček.

Příliš spokojení nemohli být po generálce ani fotbalisté Nového Města na Moravě. Na hřišti Ústí nad Orlicí jim nevyšel především první poločas, kdy hned třikrát inkasovali. „Především přes naši pravou stranu si domácí vytvořili tlak a řadu příležitostí. Od nás to byl slabý výkon, s až příliš velkou ztrátou míčů,“ mračil se kouč Vrchoviny Pavel Procházka.

Parádní výsledky. Hokejisté Třebíče i jihlavské Dukly přivezli plný počet bodů

Po pauze už to byla jiná káva, jenže se projevila jiná tradiční bolest celku z Vysočiny – koncovka. „Z řady tutovek jsme proměnili pouze jedinou. Jen samotný Matulka mohl skórovat třikrát,“ povzdechl si po prohře 1:3.

S výkonem svých oveček po změně stran však byl náročný kormidelník spokojený. „Ve druhé půli jsme podali velmi dobrý výkon, takto bychom se měli prezentovat v jarní části. Pokaždé ovšem bude záležet na tom, jaké hráče budeme mít k dispozici. Podle toho také musíme přizpůsobovat náš herní systém,“ zdůraznil.

Po více než roce se na hřišti znovu objevil stoper Batelka a nevedl si vůbec špatně. „Trénuje teprve tři týdny, takže kondičně ještě není úplně v pohodě. Ale herně to od něj bylo dobré. Teď ještě čekáme, aby se nám uzdravil další obránce Černý,“ vyslovil své přání.

Další zprávy už tak pozitivní nejsou. „Obránce Hekerle si zvrtl kotník, takže v sobotu s námi vůbec nejel. Špatně to vypadá s příchodem záložníka Zbytovského, protože se s Bystřicí asi nedomluvíme,“ potvrdil nepříjemné zprávy Procházka.

Nepříjemná komplikace. Házenkáři Nového Veselí prohráli ve Frýdku-Místku

Nejlépe si v sobotu vedli fotbalisté juniorky FC Vysočina Jihlava. Na Stoupách zdolali rezervu Dukly Praha 2:1. „Prezentovali jsme se výkonem, který od nás očekávám také při úvodním jarním kole na hřišti Uničova,“ lebedil si spokojený trenér béčka Jihlavy Michal Veselý.

Současně neskrýval, že sobotní protivník jeho oveček byl lepším mužstvem. „V individuálních dovednostech nad námi měli hráči Dukly navrch. My jsme ale dobře bránili a vyráželi do rychlých brejků. V Uničově, který má nesmírně kvalitní tým, to nebude jiné,“ připomněl.

Vítěznou branku přitom Jihlavští vstřelili z poslední akce zápasu. „Štěstí se přiklonilo na naši stranu. Hrálo se nahoru dolů a my jsme se prosadili hlavičkou po rohovém kopu,“ popisoval rozhodující moment Veselý.