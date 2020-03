„Na žádost klubů MSFL se svolalo shromáždění, ve kterém se sedmnáct z osmnácti zástupců vyjádřilo pro zachování stávajícího počtu účastníků, ten zbylý také s nějakými výhradami. Řídící komise tedy přistoupila k úpravě rozpisu soutěží,“ řekl její předseda Pavel Nezval.

V tom, že se změna uskutečnila v rozehrané soutěži, prý nevidí problém. „Nejsme si vědomi žádných negativních dopadů, pouze se snižuje počet sestupových míst a to i v nižších soutěžích, což samozřejmě kluby kvitují,“ dodal.

MSFL se před aktuální sezonou rozšířila na osmnáct účastníků kvůli snadnějšímu začlenění prvoligových a druholigových B-týmů po zrušení juniorské ligy. Po skončení ročníku se měla opět vrátit na šestnáct, což by znamenalo automaticky čtyři sestupová místa, plus další dvě v návaznosti na případné sestupy moravských celků ze druhé ligy. Spadnout do divizí by tedy mohlo až šest mužstev. Po změně jsou sestupové pouze dvě poslední příčky, další dvě jsou ve hře opět v návaznosti na druhou ligu. Dohromady tak mohou spadnout až čtyři celky oproti původním šesti.

Změna se pochopitelně dotkne i divizí. Původně byly ve všech třech skupinách sestupové dvě nejhorší příčky, nově znamená automatický pád do krajského přeboru pouze poslední, plus nejhorší předposlední celek v porovnání všech tří skupin. Další předposlední místa by byla sestupová jen v případě pádu některého z moravských celků ze druhé ligy. Maximálně tedy mohou z jedné skupiny divize sestoupit jen dva nejhorší celky.

Sestupové pozice

MSFL

17. a 18. místo: nikdo z Moravy nesestoupí ze druhé ligy.

16., 17. a 18. místo: jeden tým z Moravy sestoupí ze druhé ligy.

15., 16., 17. a 18. místo: dva týmy z Moravy sestoupí ze druhé ligy.

Divize D, E a F

14. místo a v jedné skupině 13. místo: nikdo z Moravy nesestoupí ze druhé ligy.

14. místo a ve dvou skupinách 13. místo: jeden tým z Moravy sestoupí ze druhé ligy.

13. a 14. místo: dva týmy z Moravy sestoupí ze druhé ligy.

Pozn.: V případě, že 13. příčka v divizi není sestupová ve všech skupinách, rozhoduje bodový zisk v porovnání skupin.