Jako první se představili fotbalisté novoměstské Vrchoviny. Na Vyškov nestačili, domácí prohra 1:2 byla zřejmě zasloužená. „Škoda toho začátku druhého poločasu. Do něj jsme měli dobrý vstup, rychle jsme dokázali vyrovnat. Byla škoda, že jsme ještě nepřidali druhý gól, nebo alespoň déle neudrželi remízový stav,“ mrzelo kapitána Nového Města Lukáše Michala.

I jej mrzely zbytečné chyby v defenzivě, které hostům pomohly k vítězství. „Alespoň na bod jsme mohli pomýšlet, ale ty jednoduché chyby nás srazily. Vyškov ale potvrdil svoji kvalitu, i tím, jak potrestal naše chyby,“ přiznal.

Zkušený záložník se zkušenostmi z nejvyšší soutěže nikterak nepociťoval, že se mistrovsky hrálo po dlouhé přestávce. „Vnímal jsem to akorát v týdnu před utkáním. V samotném zápase jsem na to nemyslel. Bylo slušné tempo a dobrá kvalita hry,“ pozoroval.

S nepříliš úspěšnými vstupy mají v Novém Městě zkušenost z předešlých ročníků. „Mluvili jsme v kabině o tom, že to chce dobře odstartovat. Bod by byl dobrý, ale máme před sebou další zápasy, v nichž potřebujeme bodovat a získat zpět to, co jsme doma v sobotu ztratili. Podobnost s minulými roky tady je, máme na co navazovat,“ potvrdil Michal.

Naprosto odlišně si o den později počínali fotbalisté Velkého Meziříčí. Na hřišti Uničova rozhodně nebyli favoritem, přesto si z Hané odvezli tři body po výhře 3:1. „Samozřejmě jsme všichni stoprocentně spokojení. Jeli jsme do Uničova s cílem vyhrát. Tak, jako každý zápas, ale popravdě jsme nevěděli, do čeho jdeme. Je to pro nás super vítězství a myslím si, že i zasloužené,“ pochvalovala si jedna z ofenzivních opor Meziříčí, pravý záložník Petr Dolejš.

Právě jeho označil trenér Jan Šimáček za jednoho z hlavních strůjců nedělního úspěchu. Aby ne, když měl vzrůstem nevelký záložník prsty hned ve dvou ze tří branek svého celku. „Svůj výkon nechci hodnotit, ale jestli mě trenér pochválil, tak to asi špatné nebylo,“ smál se čtyřiatřicetiletý středopolař.

Ten označil ze největšího protivníka utkání v Uničově počasí. „V tom příšerném vedru to bylo hodně obtížné. Soupeř byl samozřejmě také kvalitní, ale pro všechny byly podmínky stejné. Příjemné to ale rozhodně nebylo.“

Rozdíl mezi množstvím přípravných duelů a obnovenou premiérou byl podle zkušeného hráče patrný. „Určitě jsem cítil trošku napětí, dlouho se mistrovsky nehrálo. Atmosféra a nasazení v přípravných zápasech nejsou úplně ono. Mistrovská utkání jsou rychlostně o něčem úplně jiném,“ připomněl.

Výhra na Hané byla tou nejlepší pozvánkou na nedělní domácí duel Velkého Meziříčí s Uherským Brodem. „Chceme potvrdit úvodní výhru, ale nebude to lehký soupeř,“ uzavřel Dolejš.