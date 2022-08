Sobotní prohru 1:2 na půdě Uherského Brodu považoval za zaslouženou. „Místo celých devadesáti minut jsme opravdu hráli až posledních třicet. A to je ve třetí lize na zisk nějakého bodu málo,“ neskrýval lodivod celku z města pod dálničním mostem.

Současně přiznal, že se podobného scénáře obával. „Změn v kádru bylo v létě až příliš. Nečekal jsem proto žádný zázrak, Ačkoliv jsem ve skrytu duše doufal, že třeba budu překvapený.“

Aktivnější Křižanov vyšel v derby gólově naprázdno, Borům stačila jediná trefa

Odchod více než poloviny základní sestavy z posledních ročníků se nemohl neprojevit. „Nejsme naivní, dobře víme, že mladíci, kteří nahradili v létě odcházející kluky, tu kvalitu ještě nemají,“ pokyvoval hlavou.

Pro jeho ovečky to ovšem znamená každé utkání odjezdit na sto procent. „Soutěž bude vyrovnaná, možná se opět rozdělí na dvě poloviny. My asi budeme v té horší, nebudeme si nic nalhávat. Ale dole nerozhoduje fotbalovost či zkušenost, ale to, kdo více chce, přetlačí soupeře,“ zdůraznil a dodal.

„To se v Uherském Brodě přesně ukázalo, kdy na nás domácí v první půli takto nastoupili a na nás to stačilo. Teprve až ve druhém poločase jsme se jim v tomto směru vyrovnali,“ mrzelo jej.

Odlišný start: Dukovany zlomil druhý gól, Kamenice ukázala velkou ofenzivní sílu

A to ještě jeho celek mohl být rád, že po první půli prohrával jen o jeden gól. „Hráli tak, jak jsem kluky před zápasem upozorňoval. Běhavý a důrazný tým, který nebude nic vymýšlet. Naštěstí se prosadili jen jednou,“ popisoval.

Změna v rozestavení, kterou Šimáček o poločasové přestávce udělal, se osvědčila. Jenže šancí měl jeho tým poskrovnu. Deset minut před koncem přišel druhý gól, k tomu ještě červená karta pro Šutu. „Ten gól zaváněl ofsajdem, ale sudí jej po debatě nakonec uznali. Šuta pak neudržel nervy, což mě mrzí, protože v pátek proti Blansku nám bude takový hráč chybět,“ kabonil se.

Korekce Malaty na konečných 1:2 kouče Velmezu potěšila, rozpaky ale zůstaly. „Celý den bylo všechno špatně. Kvůli problémům na dálnici jsme k zápasu přijeli pozdě, špatná první půle, sporný druhý gól a pak jako pomyslná třešnička vyloučení,“ vyjmenoval Šimáček.