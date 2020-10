Jeho svěřenci v předchozích deseti zápasech prohráli, a do Velkého Meziříčí jeli v roli outsidera. Ačkoliv s odhodláním černou sérii přerušit. „Čtyři zápasy po sobě jsme podávali vyrovnané výkony, jen jsme je smolně prohrávali. A tentokrát už jsme si nezasloužili prohrát a nezískat body,“ tvrdí kouč Jihlavy B Michal Kadlec.

Ten se mohl opřít i o několik hráčů ze širšího kádru druholigového „áčka“. „Určitě se tihle kluci ukázali jako posily a i díky nim jsme to tam zvládli,“ uznal. „Ale já před zápasem všechny nabádal, ať k tomu přistoupí zodpovědně, že to, že domácí minule vysoko prohráli, nic neznamená. Doma je Velké Meziříčí silné. Naštěstí ten přístup od všech byl dobrý, navíc podpořený góly,“ ulevilo se Kadlecovi.

Jeho tým dal do té doby jen šest gólů, v sobotním derby tuto metu takřka vyrovnal. Zvítězil 5:0! „Důležitým momentem byl gól na 2:0. Dá se říci, že jsme ho dali s hvizdem na konci prvního poločasu. Díky tomu jsme mohli jít do šaten s dvoubrankovým vedením,“ nastiňuje zlomový okamžik. „O přestávce jsem hráče nabádal, aby pokračovali ve výkonu z první půlky, ať to navýší a nepustí soupeře do kontaktu,“ měl jasno.

A jasno měli i jihlavští fotbalisté, kteří nepolevili a Velkému Meziříčí skórovat nedovolili. Sami ještě třikrát udeřili. „Když jsme zkraje druhé půlky dali na 3:0, tak už jsem si byl jistý, že to nepustíme,“ tvrdí Kadlec.

Toho překvapilo, že domácí nekladli moc velký odpor. „Meziříčí nevypadalo, že by s tím zápasem mohlo něco udělat. Hodně mě překvapilo, že bylo v té první půlce hodně zatažené, hrálo z bloku a čekalo na chyby a brejky. Až ve druhé začalo, ale za rozhodnutého stavu, hrát na dva útočníky,“ doplňuje.

Po devadesáti minutách bylo jasné, že v kabině jihlavské rezervy bude konečně veselo. „Čekali jsme na to dlouho, konečně jsme si zařvali, a bylo to velmi příjemné, že jsem si mohli zahulákat,“ potvrdil Michal Kadlec. „A jsem rád i za tu nulu, protože brankáři podávali dobré výkony, a zasloužili si to. I to je potřeba vidět jako pozitivní. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ uzavírá trenér.