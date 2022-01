Týmové hodnocení první poloviny sezony z pohledu novoměstských fotbalistů hodně ovlivnil podařený závěr v podobě výher nad Velkým Meziříčím a Uničovem. „Závěr se nám povedl. Myslím, že díky těm dvěma výhrám jsme ve hře a musí se s námi počítat,“ potěšilo Dubu.

Důvody dobrého závěru byly podle jeho mínění dva. „Předně jsme měli trošku štěstí, ale hodně nám pomohl návrat Radka Matulky. V derby s Velkým Meziříčím byl ve hře moc znát,“ ocenil.

Fotbalisté havlíčkobrodského Slovanu přišli o důležité opory jejich ofenzivy

Právě v celku velkého rivala Vrchoviny před lety Duba strávil jednu sezonu. Jsou pro něj souboje s Meziříčím o to pikantnější? „Určitě v nich mám větší motivaci. Chci dokázat, že fotbal hrát umím a že jsem tenkrát mohl dostat více prostoru. Ty zápasy pro mě mají jinou příchuť, ale docela se mi v nich střelecky daří,“ sdělil.

Se šestnácti získanými body a až patnáctým místem ovšem vytáhlý útočník spokojený není. „Hlavně z utkání na domácí půdě jsme měli získat více bodů, vždyť jsme tu vyhráli jen jednou.“

Svoji roli v tom mohla sehrát i psychika. „Možná jsme chtěli tak moc, že nám to pak doma nešlo. Jsem rád, že jsme to zlomili aspoň v derby proti Meziříčí,“ přiznal.

Těší mě, že jsem dostal šanci, řekl Staněk po svém konci u fotbalistů Humpolce

Bezpochyby velkou roli v této nepříznivé bilanci ovšem sehrály i časté absence kvůli svalovým problémům právě nejlepšího střelce Vrchoviny posledních let. „Bylo to složité období. Kolikrát jsem do zápasů nastupoval, i když jsem nebyl ještě fit. Občas jsem to uspěchal, ale člověk prostě chce týmu pomoci,“ zdůraznil.

Půltucet vstřelených branek tak v tomto kontextu není špatným výsledkem. „Vzhledem k tomu, jak podzim probíhal, asi musím být spokojený. Vždycky to ale může být lepší,“ neskrýval.

Jedním z podzimních pozitiv z pohledu fotbalistů Nového Města byly venkovní zápasy. „Paradoxně se nám tam hraje lépe. Můžeme čekat ze zatažené obrany, což nám vyhovuje, soupeři s tím mají docela problémy,“ všiml si.

Fotbalové hřiště v Doubravníku? Komáři, krtek a porybný v neustálém nasazení

Z protivníků udělala na Dubu největší dojem juniorka ostravského Baníku. „Sice měli v sestavě hráče z prvoligového áčka, ale předváděli opravdu výborný fotbal,“ ocenil.

Na jaře čekají na Vrchovinu tuhé záchranářské boje. „Musíme jít zápas od zápasu, je jedno zda doma či veku. Soutěž je extrémně vyrovnaná, každý zápas bude důležitý,“ podotkl.

Kolika brankami k záchraně bude chtít přispět? „Budu rád za každý gól, ale žádnou metu jsem si nestanovil,“ pousmál se Duba.