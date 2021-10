S hodně smíšenými pocity museli v sobotu opouštět domácí trávník fotbalisté Nového Města na Moravě. V rámci 13. kola Moravskoslezské fotbalové ligy se totiž s Frýdkem-Místkem rozešli po bezbrankové remíze 0:0 smírně.

„Chtěli jsme vyhrát, jsme zklamaní. Je to upracované, je to válka, s fotbalem to moc společného nemělo. Oni měli šance, my jsme měli šance, ale nic vypracovaného,“ začal své hodnocení sobotního utkání kouč Vrchoviny Pavel Procházka.

Byť se jednalo o střetnutí tabulkových sousedů ze spodku tabulky, Frýdek-Místek ukázal směrem dopředu velkou kvalitu. „Remíza asi odpovídá průběhu hry. Soupeř však prokázal, že má ve svém středu vynikající hráče, zkušené a dostatečně kvalitní,“ vysekl kormidelník celku z Vysočiny poklonu herním kvalitám Frýdku-Místku.

Především po velkých příležitostech hráčů klubu ze severu Moravy v úplném závěru zápasu proto musel uznat, že jeho celek mohl odejít ze zápasu s prázdnou. „Je pravdou, že nakonec asi můžeme být za bod ještě rádi. Soupeř tam měl některé hodně nebezpečné situace,“ uznal.

V nich, ale ostatně v průběhu celého zápasu, Vrchovinu podržel výbornými zákroky gólman Šmída. „Podal super výkon, chytil tři nebo čtyři tutovky soupeře. Byl to od něj vynikající výkon,“ ocenil Procházka jedničku mezi třemi tyčemi.

Produktivita. To je slovo, které musí v Novém Městě od začátku sezony nejvíce skloňovat. V první půli sobotního utkání měl brankovou příležitost Duba, po změně stran v ideálních příležitostech hlavičkující Matulka a po něm Svoboda.

Opět ovšem bez efektu. „Není to o tom, že bychom neměli šance. Obě naše hlavičky, to byly stoprocentní šance, ale skončily nad brankou Frýdku. Bohužel jsme se neprosadili,“ krčil rameny.

Bylo to už třetí utkání, v němž fotbalisté Nového Města vyšli střelecky naprázdno. V předchozím kole si totiž při prohře 1:5 na půdě juniorky Olomouce vstřelil hráči Sigmy vlastní branku.

„Nejsme schopní ty situace dotáhnout do gólu. Nedá se ale říci, že by to od nás byla nějaká křeč. Někdy to tam holt týmu padá, jindy pro změnu ne. To je nyní náš případ. Jsem z bezbrankové remízy zklamaný, hráči také, bod je málo,“ uzavřel své hodnocení Procházka.

Jeho svěřenci se ještě jednou v posledních třech podzimních kolech MSFL představí na domácí půdě. Po výjezdu do Kroměříže je první listopadovou sobotu čeká tradiční derby proti Velkému Meziříčí. První polovinu sezony pak uzavřou na stadionu Uničova.

Domácí utkání SFK Nové Město na Moravě v této sezoně:

Vratimov 1:1

D. Benešov 0:1

Blansko 1:3

Rosice 2:3

Slovácko B 1:2

Uh. Brod 0:0

Fr.-Místek 0:0

V. Meziříčí ???