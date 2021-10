Zbytek zápasu se pak odehrával zcela v režii fotbalistů Hlučína, kteří ještě přidali další dvě branky. „Soupeř byl prakticky ve všech herních činnostech lepší. To, jak zápas dopadl, je naší ostudou,“ neskrýval Šimáček.

Klíčový okamžik zápasu přišel pár minut po změně stran. Stoper Komínek šel ve vlastním vápně do vysokého balonu nohou, trefil hráče Hlučína do hlavy a následoval dvojitý trest.

Jako první se tak prosadil Hlučín. Všechno začalo u gólmana hostů, který rychle rozehrál balon. Na několik dotyků se hosté dostali až do velkého čtverce Velmezu a Praus otevřel skóre zápasu – 0:1.

Úvodní desetiminutovka vůbec nenasvědčovala tomu, že by měl zápas skončit pro fotbalisty z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice nějakým debaklem.

