Zástupci obou klubů se v Olomouci zúčastnili pátečního setkání účastníků letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy.

Velké Meziříčí na jednání reprezentoval trenér Jan Šimáček. „Kromě rezervních mužstev tam byly zastoupeny všechny celky. V podstatě tam zazněly tři rozdílné názory. Dva kluby byly zásadně pro dohrání podzimu, naopak jiné dva byly už pro ukončení půlsezony,“ vysvětloval kouč Velmezu.

Největší část se klonila k té variantě, pokud to bude možné, aby se aspoň několik ze zbývajících šesti podzimních kol zkusilo dohrát. „Pokud by se všechna odložila, čekalo by nás jaře třiadvacet kol. To by znamenalo začít jarní část už na konci února a hrát až do závěru června,“ nastínil.

Velkým optimistou ovšem není. „Nikdo moc nevěří tomu, že vláda ještě na podzim znovu povolí mistrovské soutěže. Ale věříme, přesněji řečeno čekáme alespoň na zázrak v podobě toho, že by se třeba tři nebo čtyři kola odehrála. Kvůli jednomu to rozhodně nemá cenu,“ sdělil.

Pokud by se mělo znovu začít hrát, prvním možným termínem je víkend přesně v polovině listopadu. „I kdyby nouzový stav skončil na začátku tohoto měsíce, je přece jen potřeba, aby si všechny celky mohly dát pár tréninků. My jsme měli od posledního utkání volno, protože se v kabině objevil jeden nakažený. V úterý se po deseti dnech znovu sejdeme a budeme se ve skupinkách dál připravovat,“ dodal Šimáček.

Také fotbalisté Nového Města na Moravě měli krátkou pauzu. „Byla vynucená počasím. Minulý týden silně pršelo, proto jsme středeční a páteční trénink zrušili. Znovu jsme se po týdnu sešli toto pondělí. Abychom dodrželi opatření, připravujeme se formou kruhového tréninku,“ popisoval kouč Vrchoviny Richard Zeman.

Ten jen těžko popisoval své pocity z toho, jak se celá situace vyvine. „Budeme se dál chystat na to, že se ještě začne hrát. Pokud ne, tak to aspoň bude přínosné, aby kluci neměli dlouhou přestávku před lednovým zahájením zimní přípravy. Uvidíme, co z toho nakonec vyleze, přesněji co nám stát dovolí,“ komentoval.

Z případné porce více než dvaceti jarních utkání by kormidelník Nového Města neměl strach. „Byli bychom jako v Anglii. V podstatě to znamená jen to, že bychom místo přípravných zápasů hráli už v únoru mistrovské. Ve finále přece hráči raději hrají. Jen bych byl rád, aby se pak případně co nejméně hrálo ve vložených středách. Pro pracující sportovce to bývá docela problematické,“ připomenul Zeman.