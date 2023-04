Už páté jarní kolo, dvaadvacáté v pořadí, má na programu Moravskoslezská fotbalová liga. Devítka zápasů je tentokrát rozložená do tří dnů.

Oba celky z Vysočiny v soutěži hrají o víkendu doma. Fotbalisté Nového Města na Moravě se v sobotu od 15.30 budou chtít v souboji s Uherským Brodem rehabilitovat za předchozí dvě prohry. „Určitě bychom se chtěli vrátit na vítěznou vlnu,“ potvrdil kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

Proti nepříliš oblíbenému soupeři to ale nebude jednoduché. „Brod hraje trošku jiným stylem než většina mančaftů, jsou to pokaždé nepříjemné zápasy. Poctivě se ale připravujeme, hlavně se potřebujeme vrátit k naší aktivní hře. Klíčové pro případný úspěch bude proměňování šancí,“ uvědomoval si.

Před týdnem v Uničově postrádal kormidelník Nového Města klíčového útočníka Matulku. V sobotu už by měl mít k dispozici kompletní kádr. „Nějaká drobná zranění sice registrujeme, ale věřím, že bychom se měli dát dohromady. V základní sestavě ještě řeším dva otazníky. U nich se rozhodnu podle toho, jaký herní styl nakonec pro sobotní zápas sáhneme,“ prozradil Michal.

V neděli od 10.15 vyběhnou ke svému utkání fotbalisté Velkého Meziříčí. Proti nováčkovi z Hodonína by už potřebovali naplno bodovat. „Když to přeženu, tak to už potřebujeme skoro všude,“ pousmál se trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Celek z jižní Moravy však už třikrát za sebou vyhrál, když naposledy si vyšlápl dokonce na vedoucí Kroměříž. „Nečeká nás jednoduchý zápas, ale to ve třetí lize není žádný. Rozhodně se však nemáme čeho bát,“ burcoval.

Jak už se v této sezoně stalo tradicí, kompletní Meziříčí rozhodně nebude. „Určitě bude chybět stoper Mucha, moc nepočítám ani se záložníkem Fraňkem, který má natažený sval,“ sdělil.

Vzhledem k postavení v tabulce už si celek z města pod dálničním mostem další domácí zaváhání moc nemůže dovolit. „Všichni hráči dobře vědí, jak na tom jsme. Musíme být celých devadesát minut soustředění a hrát až do závěrečného hvizdu,“ nastínil Šimáček.

MSFL - 22. KOLO

PÁTEK: Hlučín – Blansko (17.00), Hranice – Uničov (18.00).

SOBOTA: Kroměříž – Znojmo, Rosice – Vítkovice, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Uherský Brod (vše 15.30).

NEDĚLE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Hodonín, Slovácko B – Frýdek-Místek (oba 10.15), Kvítkovice – Frýdlant, Zlín B . Ostrava B (oba 10.30).