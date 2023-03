V nedělním utkání 20. kola Moravskoslezské fotbalové ligy podlehli Frýdku-Místku těsně 0:1. „Prohra mrzí o to více, že přišla v souboji proti celku, který nebyl lepší než my,“ postýskl si kouč Nového Města Lukáš Michal.

Jak už bývá pro Vrchovinu v posledních sezonách tradicí, odehrála úvodní domácí jarní duel v azylu umělé trávy ve Žďáře nad Sázavou. „To nám hodně ublížilo. Už páteční trénink nebyl dobrý, těžko jsme si na návrat na umělku zvykali,“ všiml si kormidelník SFK.

Současně byl přesvědčený, že v domácím prostředí by jeho celek uspěl. „Po úspěšném startu do jara by určitě přišla dobrá návštěva, jsem přesvědčený, že doma bychom zvítězili,“ přesvědčoval.

Ačkoliv jediný gól zápasu padl až po změně stran, klíč k prohře svého mančaftu viděl Michal v úvodním dějství. „V něm jsme hráli dobře a byli aktivní. Bohužel jsme naše šance neproměnili,“ mračil se.

V té největší neuspěl útočník Matulka. „V poslední minutě první půle šel sám na branku hostů, ale nedal. To byl klíčový okamžik zápasu. Pokud bychom šli do vedení, jsem přesvědčený, že bychom zvítězili,“ komentoval.

Pro své přesvědčení měl ještě jeden argument. „Za pětačtyřicet minut byli hráči Frýdku v našem vápně sotva dvakrát. Herní kvalitou nás rozhodně nepřehrávali.“

Celý zápas rozhodla situace z 50. minuty. Penaltový zákrok mladíčka Jíchy však trenér klubu z Vysočiny označil za sporný. „Projevila se jeho nezkušenost, když úplně neustál souboj, ale podle mého ta penalta byla sporná,“ potvrdil.

Ve zbytku zápasu se hosté soustředili pouze na kvalitní defenzivu. „Jakmile se dostali do vedení, tak zápas doslova odbouchali a odbránili. Těžko jsme se v útoku prosazovali, jedinou šanci měl na hlavě opět Matulka, ale nebylo nám přáno,“ uznal.

Úvodní dvě nečekané venkovní výhry tak domácí porážka notně zkalila. „Určitě to kalí dojem, chtěli jsme potvrdit dobrý vstup do jara. Nejvíce mě mrzí fakt, že jsme prohráli se soupeřem, který nebyl lepší,“ dodal Michal.