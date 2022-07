Už v pondělí zahajuje dlouholetý účastník Moravskoslezské fotbalové ligy přípravu na nadcházející sezonu. „Budeme trénovat čtyřikrát týdně. Čekají nás tři přípravné duely proti juniorkám Jihlavy a Brna, Staré Říši a týden před sezonou předkolo MOL Cupu v Havlíčkově Brodě,“ prozradil Šimáček.

Tomu už tak značné vrásky na čele, po již ohlášených odchodech šesti hráčů, přidělaly další dvě nepříjemné zprávy. „Přišli jsme o další dva hráče. Prvním je gólman Marek Kolář, který uspěl na testech v druholigové Vlašimi. Záleží už jen na tom, jak se kluby dohodnou,“ popisoval kouč Meziříčí, který na jednu stranu úspěch dosavadní brankářské jedničce přál.

Zdvojená funkce. Michal se stal novým koučem třetiligových fotbalistů Vrchoviny

To odchod lídra defenzivy jej rozladil. „Stoper David Komínek s největší pravděpodobností odchází do Znojma. Ze všech odchodů, které jsme v posledním měsíci utrpěli, mě tento asi překvapil ze všech nejvíc,“ mračil se.

Ztráta gólmana by pro Meziříčské nemusela být tak fatální. Vedle dosavadní dvojky, Adama Dubce, totiž zřejmě budou moci využít i zkušeného gólmana z Jihlavy. „Vypadá to, že by k nám měl dorazit David Landsman,“ naznačil.

Ztráta osmi hráčů, z toho v drtivé většině těch ze základní sestavy, to je citelný zásah. „Vypadla nám více než polovina základní sestavy. Největší problém je to na levé straně, ta nám kompletně zmizela. Proto se snažíme získat posily právě na ni, plus ještě do středu pole,“ nepřekvapil Šimáček odpovědí.

Rozjednaný příchod posil ve městě pod dálničním mostem mají, ale kromě návratu záložníka Pavla Partla z Nového Města nic jistého není. „Bavíme se o pěti či šesti jménech. Ideální by bylo, pokud by byli noví hráči k dispozici už na startu přípravy, ale spíše budou přicházet postupně v jejím průběhu,“ sdělil.

Kopačky vyměnil za kancelář. Michal přesedlal ve Vrchovině do úplně nové role

Jednat se bude převážně o mladší fotbalisty. „Sehnat kvalitního hráče se zkušenostmi třeba z divize je obtížné. Na druhou stranu nám tu osa zkušených hráčů zůstala. Mucha, Šuta, Dolejš, Bouček či Plichta už mají něco za sebou,“ uvědomoval si.

Doplnění z vlastních řad prý moc nepřipadá v úvahu. „Takových variant moc není. Z dorostu určitě ne a v rezervě také příliš možností už není,“ pokyvoval hlavou.

Nervózní z toho, že se mu totálně rozpadla základní sestava, ovšem trenér devátého celku uplynulého ročníku MSFL není. „Klidný samozřejmě nejsem, ale věřím, že kvalitu, která nám odešla, nahradíme něčím jiným,“ přemítal Šimáček.

A na toto konto ještě dodal. „Věřím, že poskládáme takový mančaft, abychom opět hráli v klidném středu tabulky. Problém s hráči mají skoro všechny kluby. Někteří naši mladší kluci jsou zase o rok starší, měli by se tak prosazovat více. Během podzimu a v zimě to pak budeme dál řešit.“