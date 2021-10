Jako první absolvuje svůj duel juniorka FC Vysočina Jihlava, která vyzve už v pátek dopoledne od 10.30 Na Stoupách rezervní mančaft prvoligového Slovácka.

A svěřenci trenéra Michala Veselého budou chtít pokračovat v pětizápasové šňůře bez prohry, kterou aktuálně drží. Naposledy prohráli na začátku září v Hlučíně, od té doby posbírali jednu výhru a hned čtyři nerozhodné výsledky. „Chceme ještě do konce podzimu nasbírat co nejvíce bodů. Potkají se dva juniorské týmy, takže se dají očekávat podobné herní styly," sdělil kouč juniorky FC Vysočina Michal Veselý.

Kvalitním výkonem se před týdnem prezentovali rovněž fotbalisté Velkého Meziříčí. Remízu 1:1 na půdě druhé Kroměříže bral trenér Jan Šimáček jako ztrátu. „Možná to sní až příliš suverénně, ale ten zápas jsme měli vyhrát. Na druhou stranu mě těší, že už konečně nastupujeme takřka kompletní, což se na našich výkonech pozitivně projevuje,“ přiznal Šimáček.

Herní progres budou chtít jeho ovečky potvrdit zítra od 10.15, kdy na Tržišti přivítají celek Hlučína. „Musím se přiznat, že výsledky Hlučína jsou pro mě zatím docela překvapením. Poté, co se v podstatě spojili s Petřkovicemi, jsem si myslel, že budou hrát do první trojky. Asi to ještě nevyladili,“ spekuloval.

Trenér Velkého Meziříčí očekává nesmírně vyrovnaný zápas. „Čeká nás kvalitní soupeř, který určitě nebude hrát zanďoura. My rozhodně také ne, bude to kdo z koho. Podle mého rozhodnou detaily. Tedy kdo promění šance a využije chyb druhého,“ dodal Šimáček.

Nepříjemný soupeř bude zítra hostovat rovněž v Novém Městě na Moravě. Uherský Brod na venkovních hřištích umí zabodovat.

Toho si je vědom také kormidelník Vrchoviny. „Viděl jsem Uherský Brod při jeho utkání ve Velkém Meziříčí a udělal na mě výborný dojem. Nečeká nás vůbec nic lehkého,“ uvědomoval si Pavel Procházka.

Částečnou radost mu dělá návrat dalšího dlouhodobého maroda do sestavy. „Před týdnem v Otrokovicích poprvé v sezoně naskočil do základu Matulka, který velmi dobře zvládl přes hodinu hry. Věřím, že už protrhneme naši střeleckou smůlu a konečně doma naplno zabodujeme,“ vyslovil své přání Procházka.

Program 11. kola MSFL

PÁTEK: JIHLAVA B – Slovácko B (10.30), Zlín B – Olomouc B (15.00).

SOBOTA: Vratimov – Otrokovice, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Hlučín (oba 10.15), Blansko – Frýdek-Místek, Dolní Benešov – Ostrava B, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Uherský Brod (vše 15.00).

NEDĚLE: Uničov – Kroměříž, Znojmo – Rosice (oba 10.15).