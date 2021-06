Jeden jeho vrchol tvoří Cetoraz. Tam přišel na svět Jiří Němec, stříbrný medailista z Eura 1996. Z Božejova je to jen jedenáct kilometrů do Kamenice nad Lipou. Tu zase proslavil reprezentační stoper či štítový záložník Tomáš Sivok.

Také třetí vrchol trojúhelníku, který čítá jen pár desítek kilometrů čtverečních, dal českému fotbalu osobnost. Ze Žirovnice pochází vítěz evropského šampionátu hráčů do jedenadvaceti let, brankář Jaroslav Drobný.

Zajímavostí je, že ani jednoho neměl Lukáš Masopust jako malý za vzor. „Hodně obdivoval Poborského a pak taky koukal na toho pána, který zlobil ve Skotsku. Ten se nám hodně líbil v Liverpoolu, teď už nám trochu vypadl z oka,“ líčil před pár týdny v rozhovoru pro Deník otec Jiří Masopust. Tím fotbalistou není nikdo jiný než Steven Gerrard.

Zpět ale do Božejova a k Jiřímu Masopustovi. Také on hrával fotbal, i když nejvýše 1. A třídu. Synův fotbalový růst sledoval hodně zblízka. Lukáš nejprve kopal do míče mezi většími kluky na hřišti v rodné vesnici, kde ho jako pětiletého zaregistrovali.

Pak ho táta vzal do přípravky Kamenice nad Lipou, u které dělal jednoho z trenérů. Talent v synovi viděl. „Hodně jsme si spolu kopali. Házel jsem mu míče. Vracel mi je nohami, hlavou. Bylo vidět, že v něm něco je,“ vzpomínal.

Nebyl jediný, kdo si talentu všiml. Lukáš Masopust ještě jako žáček upoutal pozornost skautů FC Vysočina Jihlava. „V tu dobu jsme spolu byli hodně. Dva roky jsem nedělal nic jiného, než že jsem seděl v autě a jezdil mezi Božejovem, školou v Kamenici a tréninky a zápasy v Jihlavě. Když jsem neseděl v autě, tak jsem doháněl v dílně práci, abych měl peníze na naftu, kterou jsem projel,“ popsal neskutečný kolotoč.

Vyplatilo se. Hvězda Lukáše Masopusta se postupem let rozzářila naplno. Po Jihlavě následoval přestup do Jablonce, pak už přišla na řadu pražská Slavia. K velké radosti táty. „Od malička jsem slávista. Když se mi něco stalo, tak na levé straně. A Lukáš je po mě, také fandil Slavii,“ vyznal se.