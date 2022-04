Utkání provázelo hned několik zranění. Jednoho z hráčů Lions dokonce odvážela sanitka k vyšetření do nemocnice. Více ale ztráty postihly Glads.

Ztráty rychlonohého štírka Dunovského a quarterbacka Pahose fatálně zasáhly útočnou fázi Vysočiny. „Hrajeme v lize, kde back up neexistuje. Máme jednoho importa, amerického quarterbacka, který když se zraní, tak nenastoupí žádný plán B. Takže zranění Ryana rozhodlo,“ potvrdil kouč Ondřej Paulus.

Přesto měli domácí šance na otočení stavu. Dlouhý běh Bence zastavili Lions na poslední chvíli čtyři yardy před end zonou, Beran zase nezachytil míč v end zoně. Poté již ovládli zápas hosté. „Jsem pyšný na tým, který makal až do konce. Že to nevzdali. Lions k výhře musíme pogratulovat, ale je to jenom druhé kolo soutěže. Nyní musíme zabrat, vrátit se k naší hře a připravit se na další zápasy,“ ocenil své svěřence Paulus.

Pětatřicet inkasovaných bodů nebere trenér jako vysoké číslo. „Dva touchdowny jsme inkasovali kvůli puntům, kdy jsme se dostali do red zony. Tam už je s tím těžké něco udělat. Takže bych neřekl, že jsme dostali nějak moc bodů. Naopak bych obranu vyzdvihl. Protože vzhledem k tomu, že jsme druhou polovinu zápasu hráli prakticky bez útoku, dostat za poločas jen dva touchdowny není zase tak špatné,“ vysvětlil kouč Gladiátorů.

