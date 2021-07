Důvod? Omezení, restrikce, logistika.

Úřady v Ázerbájdžánu pustí fanoušky Česka a Dánska do země, podmínkou je absolvování PCR testu. Bez něho nedostanete (čtěte si nekoupíte) vízum. To je v dnešní koronavirové době klasika, jenže problém nastává se samotnou cestou.

Nedostanete se tam autem (čtěte jet dva dny přes Rusko/Krym vás asi nenapadne). Výhrou není ani cesta vzduchem. Donedávna šlo do Baku letět přímým spojem nízkonákladové společnosti z Budapešti. Jenže teď je linka zrušená.

Nejsnáze ("nejlevněji") to vyjde přes Istanbul, ale za zhruba 600 eur, tedy více než patnáct tisíc korun.

Roušky a vězení

Policie může v Ázerbájdžánu dát fanouškovi bez roušky okamžitě pokutu. Za šíření nákazy hrozí obří finanční postih, údajně v přepočtu až 150 tisíc korun. Pokud by někdo v důsledku toho zemřel, soud může hříšníkovi udělit až pětileté vězení.

Samozřejmě se počítá s několika charterovými spoji. Ale otázkou je, zda se do nich vejdou i normální fanoušci. "Pokud se objeví nabídka charterových letů pro fanoušky, dáme vám samozřejmě vědět," píše se na webu fanklubu fotbalové reprezentace.

Vstupenky budou, to je jisté - stadion může zaplnit takřka třicet tisíc fanoušků, ale ne ti místní. Problém by nebyl ani v nabídce ubytování, byť tedy Baku pokulhává za Budapeští. Nejlevnější hotely sice začínají na 30 eurech za noc, leč není jich moc.

Případný zájezd každopádně levný nebude.

Komplikace nastává s cestou zpět. Povinností je absolvovat test v Ázerbájdžánu (čtěte: zaplatit si ho). Následně po návratu do Česka skončíte v samoizolaci, dokud neabsolvujete další, v součtu třetí test.

Euro bylo zemi na Středním východě přiklepnuto v roce 2014 v rámci myšlenky Michela Platiniho na šampionát napříč kontinentem.

Všichni tehdy přivřeli oči nad tím, že Ázerbájdžán není v Evropě, hlavní bylo, že splňuje finanční kritéria Evropské fotbalové unie. SOCAR, státní firma Ázerbájdžánu prodávající ropu a zemní plyn, začala dávat fotbalu (čtěte UEFA) údajně až 90 milionů eur za rok.

Nikoho netrápilo ani fiasko při finále Evropské ligy v roce 2019, UEFA tehdy odmítla debatu o tom, zda nezbavit Baku pořadatelství.

Paradoxně, dnes už SOCAR jako sponzor UEFA nevystupuje. Ovšem fanoušky Česka a Dánska to moc nevzrušuje. Stížností bude mraky.

It’s #CZE vs #DEN in the QF in Baku then. Baku!! Why do UEFA keep picking that place for important games? It’s completely ridiculous. pic.twitter.com/Fdi7P0Wwqg