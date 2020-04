Znojemští radní zatím jen rozhodli o tom, že neprodlouží stávající smlouvu s reklamní společností Bravissimo o dalších deset let. Pronájem sloupů tak skončí v polovině června. Deníku to potvrdil místostarosta Znojma Jakub Malačka. „Prodloužení jsme neschválili a nyní se budeme radit o tom, co dál. Variant je ve hře několik. I nová soutěž s nějakým případným omezením či ve stávajícím množství bannerů,“ uvedl Malačka.

Odstranit reklamní poutače ze sloupů veřejného osvětlení, požaduje po vedení Znojma skupina aktivních obyvatel sdružených kolem architekta Jana Hory. Už koncem loňského roku vyzývali radnici k přehodnocení pronajímání sloupů soukromým firmám. „Jsem rád, že město smlouvu neprodloužilo. Důležité je, že se pronájem nově vysoutěží. Věřím, že nové podmínky budou pro město výhodnější,“ řekl Deníku Hora.

Místostarosta Malačka mluví o jistém příjmu do rozpočtu města, zvláště v současné krizi kvůli pandemii koronaviru. „Ano, město by bez reklam bylo jistě hezčí. Bylo by fajn, kdyby lidi měli zdarma parkování, odpad, městskou hromadnou dopravu, ale to není reálné. Město nestojí na ropném vrtu. Pana Hory si vážím, ale on neřeší tu druhou stránku, tedy výdaje města,“ dodal.

Roztrpčený rozhodnutím znojemských radních je majitel reklamní agentury Bravissimo Luboš Vitanovský. „Rozhodnutí rady nechápu. Ruší smlouvu s někým, kdo to tady provozuje několik let. Neznám jediné město, které by měnilo provozovatele takové služby, pokud funguje dobře,“ reagoval Vitanovský s tím, že ve Znojmě je řada výrazně ošklivějších reklamních poutačů.

Jestli půjde do případného výběrového řízení, Vitanovský v tuto chvíli neví. „Bude záležet na vypsaných podmínkách. Teď vážně nevím,“ okomentoval Vitanovský.