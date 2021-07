Ve Fakultní nemocnici Olomouc leží chlapec, kterého o víkendu uštkla zmije do krku. Zaútočila v chatové osadě u Jívové na Olomoucku. Vzhledem k tomu, že lokalita je hůře dostupná, zasahoval na místě vrtulník. Podle záchranářů nebylo dítě v bezprostředním ohrožení života. Letos se jedná o první případ.

Zmije obecná. Ilustrační foto | Foto: Stanislav Němec

„V chatové oblasti jsme zasahovali včera krátce po 13. hodině. Chlapec, kterého had uštknul do oblasti krku, byl ve stabilním stavu a letecky byl transportován do nemocnice,“ potvrdila v pondělí Olomouckému deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.