Ve středu zmizelou ženu hledaly dvě desítky policistů včetně psovoda a policejních potápěčů. Práci jim komplikoval rozbahněný terén, ale od odpoledních hodin i déšťí. Pokračovat by se mělo ve čtvrtek.

Seniorka se pohřešuje od nedělního večera, kdy se pod ní utrhl břeh rozvodněného potoka.

Policisté ve středu prohledávali znovu zhruba osmikilometrový úsek mezi Oskavou a Novou Hradečnou.

"Pátrání jsme již ukončili, paní jsme bohužel nenašli. Ve čtvrtek bychom měli s největší pravděpodobností pokračovat, vyhodnocovat se bude vše ráno. Záleží i na počasí, odpoledne už pátrání zkomplikoval déšť, šero a stále špatný je i terén," uvedl mluvčí policie Libor Hejtman.

Oskava, odkud žena pocházela, je jednou z obcí, které ničivé záplavy v noci na pondělí postihly nejvíce. Sílu přívalových dešťů, jež v okamžiku zvedly hladinu řeky Oskavy, dokazuje i utržený most mezi Oskavou a Bedřichovem.

Pátrání po pohřešované ženě se rozběhlo hned v pondělí ráno, prostor ze vzduchu monitoroval policejní vrtulník, ženu hledali policisté i za pomoci dronu.

Voda sice opadla, terén je ale špatně přístupný, koryto potoka lemují nánosy bahna a dřeva. Policisté dosud prohledávali oba břehy řeky Oskavy, přilehlé toky a vodní plochy a také louky a zahrady u rodinných domů, které jsou plné nánosů, naplavenin a popadaných stromů.

Šumvald je uzavřený

Vyplavená obec Šumvald je kvůli odstraňování následků povodní uzavřená, vjet do ní mohou jen obyvatelé a záchranné složky, uvedla policie.

Na uzavírky dohlíží policejní hlídky. O uzavření požádal krizový štáb obce.

Šumvald a jeho místní část Břevenec patří k nejpostiženějším oblastem, které zasáhly v noci na pondělí přívalové deště a následná povodeň.

Uzavření obce by mělo usnadnit především práci hasičů a dalších záchranných složek při odstraňování následků povodní, na místě je navíc i těžká technika.

Již v úterý apelovali hasiči na veřejnost, aby do oblastí postižených přívalovými dešti a následnou povodní nejezdili, pokud to není nezbytné nutné.

Zvědavci komplikují práci hasičům

"Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat," uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová na twitteru.

Kromě uzavřeného Šumvaldu musejí řidiči i nadále počítat s komplikacemi v Oskavě na Šumpersku ve směru na Bedřichov. I tam je silnice uzavřená, a to kvůli propadlému silničnímu mostu, který povodeň strhla, vyplývá z dopravních informací policie.

Povodí: Škody 50 milionů

Na vodohospodářském majetku dosahují škody způsobené povodní kolem 50 milionů korun. Uvedlo to Povodí Moravy po zmapování situace v této části Olomouckého kraje.

Pracovníci Povodí Moravy stále odstraňují překážky a zátarasy z koryt, aby byly řeky průtočné v případě pokračujících srážek. Od úterý geodeti zaměřují rozsah a dokumentují rozlivy pro vyhodnocení nedělní povodně.

„Od nedělního večera naši pracovníci z provozů Šumperk a Olomouc zajišťovali přímo v terénu monitoring na tocích, komunikovali s povodňovými komisemi, s obcemi a městy a zajišťovali funkčnosti manipulačních objektů,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Od pondělí pak provádíme pojížďky, abychom mohli zjistit rozsah škod a zabezpečit problematická místa. Postupně také odstraňujeme překážky a zátarasy z koryt, aby byly řeky průtočné v případě pokračujících srážek,“ informoval.

Některé úseky koryt podle vodohospodářů dosud není možné zkontrolovat kvůli přetrvávající vysoké hladině a podmáčenému terénu.

„Škody jsou nyní sledovány na zídkách a opevněních. V tocích je také značné množství splavenin a na některých místech i vývraty pobřežní vegetace, které bude Povodí Moravy postupně odstraňovat,“ uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař.

Od úterý geodeti Povodí Moravy zaměřují rozsah a dokumentují rozlivy pro vyhodnocení povodně.

Pomoc potřebují desítky rodin

Několik týmů složených z pracovníků Charity Šternberk zjišťuje, jakou pomoc teď budou nejvíce potřebovat lidé, jejichž domy v neděli zasáhla blesková povodeň. Zatím je do domácností distribuována balená voda, potraviny a drogistické prostředky. Přispět je možné rovněž do sbírky vyhlášené Charitou.

Situaci v Šumvaldu a Dlouhé Loučce podrobně mapují čtyři týmy pracovníků Charity.

„Zjišťujeme, jaká je v jednotlivých domácnostech situace, co nejvíce potřebují a zda jim může vypomoci někdo z rodiny nebo známých. V terénu máme také pracovníky psychosociální pomoci, kteří pomáhají místním občanům zvládnout vypjatou situaci. Poskytujeme jim rovněž informace, kam se v konkrétní situaci obrátit,“ sdělil koordinátor mimořádných událostí šternberské Charity Kamil Jaroš.

Pracovníci Charity podle něj veškerou pomoc organizují společně s krizovým štábem, aby byla rychlá a cílená na ty, kteří ji teď potřebují nejvíc. Rozvážejí lidem také potraviny, balenou vodu, hygienické a čistící prostředky.

„Kromě našich lidí tam pomáhají také pracovníci dalších humanitárních organizací a dobrovolníci. Pomoc v zatopených obcích potřebují desítky rodin. Zjišťujeme, zda lidé měli domy pojištěné a dostanou náhradu škody. Nabízíme k zapůjčení také vysoušeče,“ dodal Kamil Jaroš.

Arcidiecézní Charita Olomouc již vypsala sbírku, kde se shromažďují prostředky na zajištění základních životních potřeb a řešení tíživé situace v důsledku nedělní povodně. Na účet číslo 115-1060670297/0100 VS 112 je možné přispět jakoukoli částkou.

Lidé, kteří chtějí pomoci věcným darem, mohou dnes od 15 do 16 hodin dovézt do městského klubu v Uničově svítilny, baterky, lopaty, gumové stěrky na tyči, smetáky, kartáče „rejžáky“, holínky, kbelíky, pracovní rukavice nebo úklidové přípravky. Vše se pak bude hromadně odvážet na krizový štáb do Šumvaldu.