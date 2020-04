ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jak řekla Kateřina Fillová, ředitelka ZUŠ Kutná Hora, aktuálně škola řeší téma, že by se měly „zušky“ otevřít 11. května pro individuální výuku. „Asociace základních uměleckých škol konzultuje s ministerstvem otázku dechových a pěveckých oddělení,“ vysvětlila, kde může nastat ve výuce problém.

Podobně jako na ostatních školách, i základní umělecké školy řeší otázku, kolik jejich učitelů vůbec bude moci nastoupit. „Je tu situace, kdy nám část učitelů spadá do rizikové skupiny nad 65 let. Sám ministr řekl, že by tito učitelé nastoupit neměli,“ řekla ředitelka Kateřina Fillová.

Školy připravují bezpečné podmínky pro výuku

Přesto se základní škola ale snaží na blížící se termín otevření pro individuální výuku připravuje. „Máme nakoupené gely pro žáky i učitele. Každý žák, který přijde na individuální hodinu, použije gel, stejně i při odchodu,“ vysvětlila ředitelka, jak se škola připravila z hygienického pohledu na věc. Zajistit bylo ale nutné i speciální dezinfekce pro použití na hudebních nástrojích. Třeba klaviaturu není možné vyčistit klasickou dezinfekcí; to by materiál velmi brzy podlehl.

Je ale stále otázkou, zda termín 11. května bude platit, situace se může stále ještě vyvinout jiným směrem. „Do konce dubna by nás mělo ministerstvo informovat, zda termín platí. Zatím čekáme a uvidíme,“ podotkla.

V sousedním Kolíně se také čeká, zda termín platí, nebo se něco změní. „Uvidíme, jestli ministerstvo udělá nějaké úpravy. Nejsem ale ani epidemiolog, ani hygienik, nejsem schopen posoudit zdravotní rizika,“ uvedl ředitel ZUŠ Kolín Michal Dubnický. Z pozice ředitele mu tak nezbývá, než respektovat hodnocení ministerstva. A je pak na rodičích, jestli děti do školy dají. „Zatím bych s definitivním hodnocením počkal,“ odpověděl na otázku, co říká na současné plány povolit výuku na základních uměleckých školách.

Na 'dechy' se s rouškou hrát nedá

Na otázku, co říká na hraní na dechové nástroje, není snadné odpovědět. „Pokud na dechový nástroj hraje někdo pozitivní na Covid-19 a bude tam hodinu hrát na dechový nástroj, tak to bude zřejmě horší než za normálních okolností. Bude nutné posoudit, jestli je ta situace zdravotně únosná,“ uvedl. „Některé nástroje představují problém, s rouškou se na dechy hrát nedá. To by musel zkonzultovat ten, kdo nařízení vydává, se zástupcem profesního sdružení,“ uvedl ředitel.

Zatímco škola vyučuje on-line stejně jako ostatní. Některým kantorům je třeba přes 70 let, ale seznámit se se softwarem pro vzdálenou výuku se naučili pracovat a výuka tak funguje. Jiná komplikace nastává ale v případě talentových zkoušek. „Budeme to muset nějak vyřešit. Zůstává otázkou, zda se budou moci konat,“ dodal.