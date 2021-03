„Dnes po třetí hodině ranní byla nahlášena exploze bytové jednotky a následný požár v několikapatrovém domě v Ostravě-Hrabůvce. Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému,“ informovala po sedmé hodině ranní o události mluvčí policie Soňa Štětinská.

„Hasiči zachránili z domu čtyři osoby, dalších 36 jich bylo evakuováno ze tří domovních vchodů,“ doplnil mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Večerní šetření

V ohledání místa výbuchu policisté v součinnosti s hasiči pokračovali i během dne. "Co se týká policie, na místě je psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Přítomni jsou také specialisté z odboru kriminalisté techniky a expertiz krajského ředitelství, konkrétněji, kromě jiných také specialista z oblasti chemie," uvedla ve středu večer mluvčí policie s tím, že nelze jednoznačně sdělit, kdy bude ohledání ukončeno. "S ohledem na charakter tohoto úkonu není možno vyloučit, že bude probíhat do večerních či nočních hodin," dodala krátce před osmnáctou hodinou Štětinská.

Exploze bytu v domě v Ostravě-Hrabůvce.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Šest zraněných

Výbuch si vyžádal rovněž několik zranění. Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že zdravotníci ošetřili celkem šest osob. Jednak pravděpodobného původce či jednoho z původců výbuchu, sedmatřicetiletého muže, spolu s ním pak dalších pět osob ve věku od šedesáti do šestaosmdesáti let.

Právě sedmatřicetiletý muž se nalézal v kritickém stavu. Při výbuchu utrpěl popáleniny na více než polovině těla. „Zasahující lékař jej musel uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty a převést na přístrojem řízenou ventilaci. Po prvotním ošetření popálených ploch byl předán týmu popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava (FNO),“ přibližil Humpl.

Mluvčí FNO Petra Petlachová později dopoledne k jeho stavu uvedla, že dotyčný bojuje o život na jednotce intenzivní péče.

Další osoby panelového domu si rovněž vyžádaly ošetření.

„Jednu osobu jsme následně transportovali do nemocnice pro intoxikaci kouřem. Ostatní obyvatelé jevili známky akutní stresové reakce. Byli ponechání na místě události v péči interventky, která jim poskytla první psychickou pomoc,“ vysvětloval dále Humpl.

Několik desítek obyvatel domu, kteří neutrpěli žádné postižení, bylo zdravotníky prohlédnuto.

Na místě zasahovalo hned pět týmů zdravotnické záchranné služby. Na pomoc byly vyslány dvě lékařské a tři zdravotnické posádky.

Zdroj: Tomáš Bohumínský

Statik: Neobyvatelné

Hasiči pro záchranu jedné osoby použili automobilovou plošinu, další osoby, které se nadýchaly kouře, byly odvezeny do hotelu Vista či se rozjely za svými příbuznými.

„Z obou krajních vchodů se lidé mohli vrátit nad ránem do svých domovů, o středním, kde došlo k výbuchu a požáru v prvním patře (tedy ve druhém podlaží), rozhodl přivolaný statik jako o neobyvatelném,“ poznamenal dále Kůdela.

Kvůli stabilizaci přízemí a prvního patra poškozeného vchodu přivezla jednotka hasičů ze stanice Ostrava-Zábřeh dva technické kontejnery, z toho jeden plný různých dřevěných hranolů. Pažení obou pater totiž zabere hasičům několik hodin.

Výbuch bytu v Ostravě-Hrabůvce.Zdroj: Denik/Lukáš Kaboň

Muž prchal jen v trenkách

V této chvíli nejsou známy příčiny exploze. Podle svědkyně na místě, která si nepřála zveřejnit své jméno, mělo jít o varnu drog.

S tím by souvisely i hlasy kolemjdoucích mužů pochybné existence, kteří podle přítomných lidí kolem osmé hodiny procházeli kolem domu a pro sebe si mumlali: „Pavle, Pavle, tys vyhodil do luftu celý barák…“ Kdo by mohl být oním Pavlem? Poškozený, který zůstal v bytě, či snad někdo další?

Další svědek totiž policistům na místě uvedl, že se po výbuchu vyklonil z okna a viděl jakéhosi muže utíkajícího směrem k tramvajím a oblečeného pouze v trenýrkách. Šlo snad právě o jednoho z pachatelů výbuchu?

Snímek po ranní explozi v bytu v Ostravě, 24. února 2021.Zdroj: Denik / Lukáš Kaboň

Svědci na sociální síti se kromě informací o velké ráně shodují také v pochvale na adresu záchranných složek, které byly na místě bleskově - prakticky do několika málo minut.

„Policisté v prvních okamžicích pomáhali s kontaktováním osob, které byly ohroženy událostí, a asistovali při jejich následné evakuaci. Místo je frekventované, zajistili tedy rovněž bezpečný perimetr. Vzhledem k události musely byty v domě opustit desítky osob, a to ze tří vchodů bloku domu. Zdravotníci ošetřili několik zraněných,“ popsala dále Štětinská.

Ohrožení z nedbalosti

Jak dále uvedla policejní mluvčí, z hlediska právní kvalifikace lze hovořit o přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

"I v této chvíli by bylo předběžné spekulovat o příčině exploze – je potřeba realizovat také ohledání místa. Jedná se o činnost specialistů, která je odborně i časově náročná, ale především, ohledání je realizováno až v době, kdy je prostor pro pohyb osob bezpečný. Dle dostupných informací probíhají vzhledem k poškození objektu práce stabilizační, zajišťovací," popsala mluvčí Štětinská.

Vysvětlila také přítomnost pyrotechniků.

"V průběhu dopoledne mohla veřejnost zaregistrovat přítomnost policejních pyrotechniků. Ti byli přivoláni kvůli nálezu podezřelého předmětu v místě události. Kolegové z pyrotechnické služby z Olomouce pohybující se ve speciálních oblecích zjistili, že předmět nebyl nebezpečný," komentovala zásah mluvčí.

„Jsme z vchodu Provaznická 78. Bouchlo to na 76. Všichni z okolních bytů jsme evakuováni a v bezpečí. Majitel toho bytu nevím. To, co bouchlo určitě nebyl plyn… Výbuch nás vzbudil všechny. Neskutečná rana,“ popsala na sociální síti například uživatelka se jménem Žaneta Šmídová.

„Byla to ve 3 (ve tři hodiny) pecka, byly dvě za sebou a za 3 minuty už tady byly složky IZS. Jste skvělí, co jste pomáhali. Hlavně, ať ti, co to postihlo, ať jsou v pořádku,“ připsala v diskuzi další žena pod jménem Evelin Vrtanová.

„Pochybují, že v tom bytě to dopadlo dobře - poničené auta za barákem ukazují, jaký masakr to byl ;(, hlavně, že je většina lidí v pořádku,“ přidala komentář další ze svědkyň uživatelka Jenjana Baranová Jana s tím, že výbuch nastal kolem tří hodin a do několika minut byli na místě hasiči.

„Já koukala z okna a chvíli mi trvalo než jsem si uvědomila, co se děje. Viděla jsem hořet věci na stromě, na zemi… Volala jsem ve 2:58 hasiče, to jsem viděla jen lehce plameny. Než přijeli, byly plameny obrovské z obou oken. Celý vchod 76 jde do náhradního ubytování do hotelu Vista,“ popsala dále Žaneta Šmídová.