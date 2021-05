"Na začátku dubna v ranních hodinách byl jeden řidič z Hradce Králové, který jel se svou dodávkou po hradecké dálnici nemile překvapen. Ve směru od Prahy u Chlumce nad Cidlinou mu náhle krátce po předjetí nákladního vozidla vlétl pták do předního okna," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Řidič naštěstí zachoval duchapřítomnost, nezazmatkoval a bez větších obtíží se mu podařilo zastavit. Nikdo neutrpěl žádné zranění, ale škoda na skle přesáhla částku 8 tisíc korun.

Jak při střetu se zvěří správně reagovat?



Policisté radí hlavně nestrhávat řízení, náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. "Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz. Nejlepší je zkusit takovéto srážce předejít. Není to vždy úplně lehké, nicméně pokud budete sledovat krajnice a nebudete se ničím rozptylovat, určitě tuto šanci zvýšíte. Zároveň je doporučováno, tam kde se jejich výskyt předpokládá, snižení rychlosti. A pokud už nějakou zvěř uvidíte, vypněte dálková světla. A mějte na paměti, že zvěř chodí ve skupinách," radí policie.

Se střety se zvěří se řidiči setkávají často, ale s ptactvem podle policistů opravdu ojediněle. "Policisté střet s opeřencem, pokud nedojde ke zranění, či škodě třetí osobě řeší jako škodní událost, hlavně z důvodu plnění pojištění," podotkla Kormošová.

Jen v Královéhradeckém kraji nyní policisté evidují srážku se zvěří každých šest hodin. A to ještě mnohé řidiči ani nehlásí. V Pardubickém kraji je situace obdobná. Pavouk na čelním skle, poničená kapota, a rozbitá světla, tak nejčastěji dopadají tyto nehody.

"Srážka se zvěří hrozí řidičům během celého roku, ale za poslední týden jsme si opět potvrdili, že na jaře a na podzim nám hrozí mnohem častěji, a to převážně v brzkých ranních nebo pozdních nočních hodinách. V Královéhradeckém kraji jen za posledních 7 evidujeme 26 nehod při srážce se zvěří," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.

K nejvíce dopravním nehodám při srážce se zvěří došlo za poslední týden na Jičínsku. Nejvyšší vyčíslená škoda byla 200 tisíc korun. K posledním dvěma nehodám došlo dnes 22. dubna na Trutnovsku.

První se stala v půl šesté ráno mezi obcemi Střítěž a Nový Rokytník, kdy řidičce VW vběhla do jízdní dráhy z levé strany srna. K druhé nehodě rovněž se srnkou došlo v půl osmé ráno mezi obcemi Svoboda nad Úpou a Jánské Lázně. "Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní," dodala Konečná.