Osmadvacetiletému Rumunovi hrozilo za vraždu kojence 15 až 20 let ve vězení, případně výjimečný trest. Státní zástupce a obžalovaný se svým obhájcem přistoupili na dohodu o vině a trestu, takže u pardubického soudu neprobíhalo dokazování. Dohoda kromě trestu na spodní hranici, tedy 15 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, obsahovala také vyhoštění muže na dobu neurčitou.

„Pravděpodobně požádá, aby výkon trestu realizoval v Rumunsku, to znamená, že bude přemístěn do tamější věznice,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová. Muž musí také uhradit 200 tisíc korun jako nemajetkovou újmu dvouleté sestře zavražděného chlapečka. „Ano, lituju toho," byla jediná slova, která z úst obžalovaného zazněla. Vzhledem k tomu, že Rumun neumí dobře česky, byla u soudu přítomna i tlumočnice.

O hrůzném činu se místní kriminalisté dozvěděli právě od rumunské policie, která obdržela oznámení, že na území České republiky mohlo dojít k násilnému trestnému činu. „V pondělí v odpoledních hodinách se pardubická policie dozvěděla informace, že tentýž den bylo v Rumunsku učiněno oznámení, že za prozatím nevyjasněných okolností mělo dojít k úmrtí syna jeho přítelkyně,“ sdělila v září krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Policie začala okamžitě pátrat, ale muže ani matku dítěte na místě, kde bydleli, nezastihli. Neúspěšně také prohledali ubytovny, ale jako by se po podezřelých slehla zem. Přesto policie zjistila hrozivé informace – lidé viděli pár procházet se po Přelouči pouze s roční dcerou. Známým říkal, že dvouměsíční syn je v nemocnici. „Po ověření této informace, která se ukázala jako lichá, začala sílit obava, že oznámení z Rumunska se zakládá na pravdě,“ popsala Markéta Janovská. A pravda to skutečně byla. Krátce na to totiž policie našla matku dítěte, která se ukrývala u kamarádky. Přestože chvíli odmítala s policií spolupracovat, nakonec promluvila.

Kriminalisty tak dovedla ke svému osmadvacetiletému příteli, který dítě ubil kvůli tomu, že plakalo a jemu se nedařilo miminko utišit. Matka spala vedle opilá. Muž se snažil o dítě postarat, nakrmil ho, ani to ale nepomohlo. Děťátko tak šestkrát až osmkrát udeřil rukou a poté ho bil mobilem. Na následky těžkého poranění hlavy dvouměsíční chlapec zemřel.

Tělo ukryl do křoví

„Tělo zemřelého poškozeného uložil do cestovního kufru a poté cestovní kufr umístil do kočárku a s tímto odjel na polní cestu přes Lohenice, kde kočárek ukryl v travním porostu a cestovní kufr s tělem uschoval pod keř, poté co jej zakryl trávou,“ četla obžalobu Lenka Faltusová. S ukrytím těla do křoví navíc měla vrahovi napomáhat i matka dítěte. Stíhána ale nebyla. „Ona se nedopustila žádného trestného činu vůči nezletilému poškozenému. Útok realizoval obviněný sám, pokud potom došlo někde k umístění dítěte, to není trestný čin, je to přestupek proti pohřebnictví,“ vysvětlila státní zástupkyně.

Matka navíc po obžalovaném požadovala náhradu nemajetkové újmy ve výši deset milionů korun. Senát to ovšem neuznal a odkázal ji na občanskoprávní soud. „Částku bychom ji nepřiznali, ani kdyby probíhalo dokazování, jelikož v přípravném řízení je dostatek důkazů o tom, jakým způsobem se k nezletilému chovala,“ naznačila soudkyně Anna Sobotková, že matka zemřelého chlapečka zanedbávala péči.